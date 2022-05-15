故宮南院有真‧甄嬛的鏡子！景泰藍大展粉絲想看

故宮南院大展《謎樣景泰藍》展出的 「掐絲琺瑯夔龍紋玻璃鏡」。（故宮南院提供）

〔記者林宜樟／嘉義報導〕國立故宮博物院南部院區大展「謎樣景泰藍」，正在S201展廳展出華人工藝精品的代表「景泰藍」，有各式明清時期珍貴的掐絲琺瑯；臉書粉絲專頁「國立故宮博物院南部院區」，日前貼文「真‧甄嬛用過的鏡子」介紹展品「掐絲琺瑯夔龍紋玻璃鏡」，文章指出，知名電視劇「後宮甄嬛傳」主角甄嬛的原型為清代雍正皇帝的熹貴妃，是乾隆皇帝的生母，此鏡為乾隆為生母精心打造的掐絲琺瑯玻璃鏡，貼文吸引許多粉絲留言，「好想看！」

謎樣景泰藍大展中的「掐絲琺瑯雙羊尊」。（記者林宜樟攝）

「謎樣景泰藍」策展人為故宮器物處助理研究員胡櫨文，她說明，掐絲琺瑯此工藝源自元代拜占庭，經信奉伊斯蘭教的地區傳入中國，是指在金屬胎上以絲線勾勒圖樣，反覆填燒琺瑯釉，再經打磨成器，技法曾被稱為「發藍」、「法藍」。明代宗年號景泰，景泰時期燒造的掐絲琺瑯，受到晚明鑑賞家推崇，而有「景泰藍」的俗名；到清代，乾隆皇帝喜愛賞玩古物，他還熱衷要求宮廷匠人依其喜好製作掐絲琺瑯，將工藝發展至巔峰。

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展品「掐絲琺瑯蕉葉紋觚」。（記者林宜樟攝）

「這幾年的情愛與時光，終究是錯付了（？）」故宮南院臉書小編貼文， 「懶起畫蛾眉，弄妝梳洗遲」，熹貴妃照著鏡子，感嘆自己年紀輕輕就生白髮的片段，後宮甄嬛傳的愛好者一定不陌生；劇中主角原型是乾隆的生母鈕祜祿氏（1693−1777），她於1711年生下「印章boy」乾隆皇帝，乾隆登基後封她為聖母皇太后，徽號崇慶皇太后，對其敬重有加。「掐絲琺瑯夔龍紋玻璃鏡」，是乾隆皇帝為生母精心打造的掐絲琺瑯玻璃鏡，是真 · 甄嬛用過的鏡子。

展品「掐絲琺瑯海宴河清燈」。（記者林宜樟攝）

貼文說明，明代文物鑑賞家與文人們，熱衷於對生活中的各類器物給予評價，「掐絲琺瑯器」在當時被認為「但可婦人閨閣中用，非士夫文房清玩也」，是一種「俗物」，難登大雅之堂。到清代，乾隆皇帝無視於明代文人的評價，將其用作閨閣以及文房用具的製造。

謎樣景泰藍中的展品。（記者林宜樟攝）

鏡子背面的夔龍，形貌規整對稱，搭配紅白相間的番蓮花紋，呈現乾隆時期的典型風格，鏡子原收藏於崇慶皇太后的居所「永壽宮」，放在可攜帶外出的大木桌內，並附有雕花紫檀木收合式鏡架，能將鏡子立起來用，十分便利，歡迎「後宮甄嬛傳」或是「蓋章狂魔」乾隆皇帝的粉絲，來南院看這面真‧甄嬛用過的鏡子。

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