竹北東興圳公3水圳變身藝術廊道 故事圍籬敘說在地文化

新竹縣政府文化局將公3公園內的老屋圍籬化身藝術廊道，民眾可持手機掃圍籬上的QRcode，一同參與裝置互動藝術，認識在地竹北東興圳的人文故事。（記者廖雪茹攝）

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣政府規劃東興圳整體景觀工程計畫，在竹北市打造公26、27、28、綠41、汾陽堂、公3，以及民俗公園7處休憩空間；文化局表示，準備向客委會爭取經費補助，把公3公園內的老屋整修成為水圳故事館，近期特地將圍籬化身藝術廊道，民眾可持手機掃圍籬上的QRcode，一同參與裝置互動藝術，認識在地竹北東興圳的人文故事。

新竹縣長楊文科與學童一起開箱藝術廊道，經由楊爺爺的介紹，認識水圳以卵石疊砌圳道、生態島濕地，多樣性生物景觀和環境，讓小朋友認識在地水圳文化。 （記者廖雪茹攝）

縣長楊文科與學童一起開箱藝術廊道，一同漫步在公園內。經楊爺爺的介紹，認識水圳以卵石疊砌圳道、生態島濕地，多樣性生物景觀和環境，讓小朋友認識在地水圳文化。

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楊文科表示，位於公3公園內的老屋，未來將整修成為水圳故事館，打造為兼具社區交流、藝文展演等多功能空間，將竹北人文藝術及居民休憩與自然生態及水圳文化景觀結合，落實日常生活中，因此文化局邀請文史學者及藝術家共同參與，將故事館外的工地圍籬整修成藝術廊道，作為故事館的開端，邀請民眾一同參與活動。

新竹縣政府將向客委會爭取經費補助，把公3公園內的老屋整修成為水圳故事館，近期特地將圍籬化身藝術廊道。（記者廖雪茹攝）

文化局長李安妤表示，過去的安全圍籬是一種工程的物件，而在當代藝術中的圍籬可以變身為一種美麗的藝術，是一種城市美學趨勢。這次打造的圍籬裝置藝術，主題內容包含客家語文廊道、東興水圳故事、水圳文化符號等，鄉親可以透過掃描竹編展示版上面的QRcode，連結進入文化局的官方頻道，聆聽客語朗讀內容，並且透過連結東興圳景觀公園的影片，更加了解水圳公園景觀的建置由來。

這次展覽策畫由藝術家徐暋盛與蔣育鳳共同合作完成，蔣育鳳表示，她以竹子做為素材，利用竹子柔軟的特性，呈現出水圳裡水流動的狀態，讓工地圍籬成為公眾環境文化，將水圳文化、人文記錄下來。

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