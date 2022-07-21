台東「吹南風晒音樂」首度下鄉 保庇天后王彩樺7／23卑南文衡殿活力開唱

台東縣「2022吹南風晒音樂」第4場系列活動，將在7/23（六）下午3點至6點於卑南鄉太平文衡殿廟埕登場。（記者黃明堂攝）

〔記者黃明堂／台東報導〕台東縣「2022吹南風晒音樂」第4場系列活動，將在7／23（六）下午3點至6點於卑南鄉太平文衡殿廟埕登場，由保庇天后王彩樺攜手情歌王子曾治豪現場嗨唱。

縣長饒慶鈴表示，吹南風晒音樂活動來到第4年，已經成為台東在地的音樂品牌，輕鬆優閒的活動氛圍逐漸變成全家大小會一起參與的活動之一，於市區定時定點的老歌活動不僅有「吹南風晒音樂」、及「那年，我們一起聽的歌」，這2個專屬樂齡朋友的活動深受大家喜愛。

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文化處指出，「2022吹南風晒音樂」年度系列活動第4場，首次移師卑南鄉太平文衡殿廟埕，也呼應近年台東縣政府積極投入藝術下鄉，以藝術為介質，媒合藝人、藝術團隊進入縣內鄉鎮，讓樂齡長輩可以就近於自家門口追星，受到鄉親熱烈歡迎。

當天活動除了兩位大咖巨星蒞臨現場外，現場還有文創市集來擺攤，各式各樣的特色選物，讓你午後有得逛又很Chill。另外，為鼓勵大家踴躍參與，特別加碼只要到現場網美牆拍照打卡，即可獲得熱狗兌換劵，限量100份。。

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