台南白河林初埤木棉花將盛開 畫展揭序幕

「情寄白河～水彩小品聯展」，畫家羅宇成及其學生公開展出60幅以白河為景的水彩畫作。（記者王涵平攝）

〔記者王涵平／台南報導〕台南白河林初埤木棉花即將盛開，台南市店仔口文教協會今在木棉花道上舉辦賞畫、賞花活動，讓遊客看見白河人文采風。

南市店仔口文教協會今在木棉花道上舉辦賞畫、賞花活動，讓遊客看見白河人文采風。（記者王涵平攝）

「情寄白河～水彩小品聯展」今在木棉道開幕，畫家羅宇成及其學生公開展出60幅以白河為景的水彩畫作。

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復興商工老師羅宇成是國內知名水彩畫家，正同時在國父紀念館展出個人作品，擅長以簡單的線條、不繁複的色彩，勾勒出日常生活所見景象，引人入勝。

羅宇成與多名門生去年到白河旅遊，透過在地友人賴美如熱情介紹家鄉之美，深受感動，決定以外地人視角，畫出白河人熟悉的日常，包含菜市場、蓮田、廟宇等。

白河林初埤木棉花即將盛開。（記者王涵平攝）

經店仔口文教協會邀約，策展人賴美如規畫以林初埤木棉花道為背景，運用竹子、木材等天然素材為畫架，在木棉花道及九曲橋等戶外場地，公開展出羅宇成師生作品；遊客不僅能欣賞花景，更能放緩腳步、佇足、靜心感受畫作傳遞的白河生活及文化。

開幕儀式約百人參與，以山芙蓉樂團演奏開場，店仔口文教協會理事長吳菁菁倡議電線地下化，讓木棉道世界級美景更上一層樓。羅宇成表示，白河自然景觀和街頭巷景富含人文感觸；採用戶外畫展的形式，更能貼近作畫者的心境。參展人之一、德國人Hans-Karl及郭淑芳夫婦肯定此次畫展深具意義，認為會想更瞭解台灣人的生活和在地情感。

旅居北部20年的孫小姐趁著連假返回白河欣賞畫展，對於故鄉的進步深受吸引及感動，直呼人文素養不輸大城市。

聯展還有2月27日以及3月4、5日，每天上午8時至下午4時30分，現場也有農特產品市集。

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