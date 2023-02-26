駐村畫家鄭開翔 基隆太平山城畫作獲得城市藝術大賽優異獎

鄭開翔畫的基隆西岸太平山城獲得城市藝術大賽優異獎。（記者盧賢秀攝）

〔記者盧賢秀／基隆報導〕「用溫柔的心重新認識城市」！台灣街屋畫家鄭開翔最近在基隆西岸太平山城藝棧當駐村藝術家，他在半年多時間裡，走遍基隆山與海，畫了70基隆的畫作，畫砲台、漁港、城隍爺出巡，很貼近市民的生活。他畫的基隆港西岸太平山城獲「City Art Contost」城市藝術大賽優異獎，讓各國人看見台灣基隆的美。

鄭開翔畫的基隆西岸太平山城的現況。（記者盧賢秀攝）

鄭開翔常以走路漫步城市中找尋他創作題材，並且在現場速寫完成畫作，曾經走過台灣各個城市，畫了近200幅街屋，挑選其中100幅作品，出版了街屋台灣一書，不只畫有特色的老房子，還有各種有趣的招牌等，畫出道地的庶民台灣味，而且他在每一幅畫裡，都會寫下他的感受、故事，感覺他畫中現場就浮現在腦海中。

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鄭開翔在台灣藝術大學藝術管理與文化政策研究所教授殷寶寧邀請下，來基隆西岸山城擔任駐村藝術家，與山城居民和學生分享創作經驗。

鄭開翔畫城隍爺出巡。（記者盧賢秀攝）鄭開翔還原基隆林開郡古宅的風貌。（鄭開翔提供）

去年基隆舉辦城市博覽會，打開了基隆知名「鬼屋」林開群宅，鄭開翔為老宅畫了一幅畫，還原當年沒有高架橋遮蔽的老宅風華，掛在林開群宅裡，當時每天都有人排隊進老宅參觀，看見老宅畫像「原來這麼美麗」。

鄭開翔在基隆各地趴趴走，畫白米甕砲台、球子山燈塔、八斗子漁港、要塞司令部、岸田吳服店，他認為，基隆古蹟這幾年整修得很好。 他除了畫畫，還會主動接觸感受當地的故事，他印象很深刻的是，他在漁港創作時，跟一位老婦人聊天，她一直感嘆「漁業枯竭」，他畫下了漁工在船上作業的景象。另外他也參加城隍爺夜巡活動，畫下城隍爺出巡的盛況。基隆的委託行也是他創作點之一，他說委託行有很多很棒的故事，他也曾應邀到委託行展出。

殷寶寧說，鄭開翔的畫作很有生活感，他的文字也很溫暖動人、貼近市民，他把作品貼上臉書，獲得很多迴響，帶領其他人重新認識這個城市。

鄭開翔說，基隆這個城市雖然小，但有山城有海港的都市，有好吃、好玩的地方，是很特別有趣方城市，他很喜歡基隆。他以基隆港西岸地標太平山城的畫作，參獲「City Art Contost」城市藝術大賽獲得優異獎，而且他的街屋台灣有法文版和日文版，西班牙文版已完成譯文即將出版，讓各國人都可以看見台灣之美。

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