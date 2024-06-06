談國家語言多元性 文化部長李遠：比如黃仁勳講話

文化部長李遠今赴立院報告並備詢。（記者凌美雪攝）

〔記者凌美雪／台北報導〕立法院教育文化委員會今（6）日針對「國家語言發展法」推動成效，邀集文化部、教育部、原民會、客委會報告並備詢。文化部長李遠表示，現在國家要讓每一個語言都平等地發展，是一個在文化上非常平衡健康的狀態。但國民黨立委洪孟楷質疑，兩岸交流之後，很多中國用語越來越實用，會不會擔心「文化統戰」？

對此，李遠表示，「我不覺得，我覺得文化本身就是一種融合，然後政治是一回事；文化是一個包容性的，我們沒有必要去刻意說這個是怎樣，排斥它，這個是不對的。」李遠強調，「文化應該是加法不是減法，我們歷朝歷代都很想把前面的推翻，譬如，國民政府來了，就把日本人推翻好了，然後再來就怎樣怎樣，我覺得文化一定要用加法，台灣最珍貴的是它的多元，經歷過不同文化洗禮。」

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而在此之前，李遠也舉黃仁勳講話為例，「你發現他是用英文夾雜台語，他也是會講華語，那就是一種語言嘛，我覺得語言會隨著不同族群進來之後會修改，當然是一種文化。」

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