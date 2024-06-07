文化政策全面向下扎根 李遠：我對兒少有憂心

文化部長李遠接受本報《官我什麼事》專訪，談到上任後最想做的事，就是成立優良兒少頻道。（記者凌美雪攝）

〔記者凌美雪／台北報導〕「我想把文化這個餅做大，但是如果你問我有沒有先後順序，我非常清楚就是我對兒少有憂心。」新任文化部長李遠接受本報《官我什麼事》專訪，談到上任後最想做的第一件事，李遠表示，成立優良兒少頻道相對重要；此外，要為籌備中的國家兒童未來館先設願景館，「文化幣」適用年齡下修到13歲，力拼明年上路，都是為讓國家文化資源有效向下扎根。

李遠說，現有公共電視第三台的兒少節目多是重播內容， 兒少頻道預定8月成立（定頻在12），目前正積極尋找製作單位以及國內外優質的兒童節目，讓整個節目翻新，希望收視率會變好。

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李遠也提到由日本建築師伊東豊雄設計的國家兒童未來館，距離動工可能還要2年，他希望能先成立一個願景館，讓小朋友開始對一個建築物從設計到內容、到最後完成，變成一個學習。

至於上任文化部長的第2天，就喊出要把「文化幣」適用年齡從16歲降低到13歲， 李遠表示，「我算過大概要多6億，約可增加50萬人受惠。」這是目前的構想，但是要實施的話，就必須通過行政院同意編這個預算，再到立法院爭取，若預算過關，明年就可實施。

李遠提到，「文化幣」實施以來伴隨一個很大的好處，就是可以分析出「錢用在哪裡」，台灣以前沒有做過青少年消費行為的調查，因為「文化幣」而開啟了一個非常好的調查機制，知道有人把文化幣花在看電影、買書或音樂會， 「還有一個電影院說，有一部電影收500萬都是文化幣」。

此外，文化幣還有一個很好的策略，就是指定捐款，「譬如說我要捐給屏東的幾個鄉鎮，那我捐10萬元，我們就有能力很快地把10萬元平均下去，算出有幾個小孩馬上可以多得一個人200元。」 李遠說， 「我覺得這個機會太好了，因為過去我在紙風車基金會就是 完全靠民間的募款來走遍全台灣319鄉鎮，後來368又走了快13年，都是靠民間捐款。」

李遠說他當文化部長之後，遇到一些小朋友跟他說「文化幣可不可以多一點？換句話說，文化幣已經在他們心目中是很重要而且很划算的東西。」所以文化幣如果能夠透過政府的固定預算之外，再發動企業界甚至一般人的捐款，一定能擴大青少年文化體驗的效益。至於偶見有類似買賣文化幣的違法行為， 李遠表示，不會因為這樣子就不發文化幣，因為這類案例並沒有很多，文化部也會積極防止。

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