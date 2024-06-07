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理解藝人在中國被逼統有2種 李遠：文化部還有該做的事
新任文化部長李遠接受本報《官我什麼事》專訪。（記者凌美雪攝）
〔記者凌美雪／台北報導〕新任文化部長李遠接受本報《官我什麼事》專訪，談到近來台灣藝人包括五月天等，在中國發展卻頻頻被逼表態不支持台獨，李遠表示，「台灣是一個多麼自由民主的國家，就是我不喜歡你講的話，我得尊重你。」即便在家門口插五星旗也不會怎樣。
李遠認為，藝人表態有兩種，「一個就是他搞不好真的比較喜歡中國」，而「如果他被迫，我是蠻同情的。憑良心講，我還是表達我的同情跟理解。」
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李遠說，「做為一個文化部長，不太能夠去表達我對這些藝人的那種譴責。反而我覺得我們應該擴大我們自己能做的部分，雖然文化部的整體預算在所有部會裡占不到1%，能做的很少，但會想辦法盡量擴大它，能夠把民間的錢拉進來了，這點是我來以後很想做的事情。」
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