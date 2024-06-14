屏東科技大學立校百週年 靜思湖文學獎420件作品爭展出慶百年校慶

靜思湖文學獎今天舉行成果展及頒獎。（記者陳彥廷攝）

〔記者陳彥廷／屏東報導〕國立屏東科技大學（簡稱屏科大）都會舉辦「靜思湖文學獎」，今年適逢該校成立100週年，本年度的第8屆「靜思湖文學獎」投稿踴躍，許多學子都盼作品能為百年校慶暖身，共有逾420件投稿競逐，最後圖文組由食品系1年級賀煒杰的〈孤鳥〉獲首獎；散文組由食品研究所碩二郭宸佑〈炊〉獲首獎，高中職組則由屏東高中徐紹倫〈道別〉獲得二獎。

「靜思湖文學獎」今天在屏科大圖書與會展館盛大開幕。由校長張金龍、副學務長吳雅玲、農學院院長徐睿良、工學院院長陳天健、獸醫學系主任林昭男、通識中心主任王國安、圖書與會展館館長趙善如及屏東高中老師陳升煌共同開幕。

請繼續往下閱讀...

張金龍說，每屆的靜思湖文學獎都是由屏科大所有最具文學才氣的學生聚集，並邀請屏東地區有文采的年輕學子一同相互交流。而百年以來，屏科大不僅培養許多專業人才，像極具台灣文壇代表性的詩人吳晟，也是屏科大校友。

他指出，文學獎已發掘出許多飽含文采的學生，參與靜思湖文學獎創作競賽的人數越來越多，各個優質、篇篇精采，同學們用文字記錄在學校的生活與學習點滴，藉由優美的詞藻抒發自己受到的觸動與情感，還能為自己的大學生活留下特別的回憶。

靜思湖文學獎今天舉行成果展及頒獎。（記者陳彥廷攝）

屏科大指出，本屆靜思湖文學獎競爭激烈，超過170件散文作品及250餘件圖文作品，共420件作品投稿，像「圖文組首獎」為食品系1年級賀煒杰的作品〈孤鳥〉，他以素描描繪校園常見的黑冠麻鷺，其作品文字和圖畫相得益彰，黑冠麻鷺的聲音、動作、狀態，都能扣合個人於環境中的孤獨感，文末人與鳥合一的收束更令人驚豔。

「散文組首獎」則是曾於2020年校園電子書閱讀心得比賽獲得首獎的食品研究所碩二生郭宸佑，他再度以作品〈炊〉脫穎而出，透過不同的料理象徵與串接家中3代人的樣態與情感，善用散文的意象與暗喻，情感內斂不張揚，是飲食文學的佳作。

張金龍說，靜思湖文學獎自3年前開始串聯高屏地區的高中職夥伴學校，鼓勵高中職學生共同投稿參與。本屆高中職組首獎從缺，二獎由屏東高中徐紹倫以〈道別〉一文奪下，其以聲音的闃靜突顯空間的孤獨感，延伸至道別的寂寞，情感動人。

屏科大強調，比賽於校內初審後，邀請線上知名詩人與散文作家進行公開決審，包括詩人任明信、林達陽、陳雋弘，作家吳曉樂、蔣雅妮及陳栢青等。深具校園特色的參賽作品讓評審們均表示印象深刻，今年適逢屏科大百年校慶，學生創作為校園留下動人紀錄，展現屏科大人文精神。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法