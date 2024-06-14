夢土上的李泰祥紀念特展 〈一條日光大道〉見三毛手抄歌詞

展覽集結李泰祥一生重要的影像照片。（記者凌美雪攝）



〔記者凌美雪／台北報導〕國立傳統藝術中心台灣音樂館推出「李泰祥告別10週年系列活動」，台北場「夢土上的李泰祥」紀念特展，今（14）日在中正紀念堂開幕，傳藝中心副主任鄒求強表示，李泰祥是台灣音樂界的傳奇人物，他的音樂作品豐富多彩，跨越了時代和風格。期望透過此次展覽，讓更多人認識李泰祥，並激發新一代音樂人繼續傳承和發揚台灣的音樂文化。

三毛抄寫〈一條日光大道〉歌詞的手稿。（記者凌美雪攝）

李泰祥的編曲家兒子李奕青及聲樂家媳婦林芊君也出席展覽開幕，林芊君說，父親私底下從不會以大師自居，但以身為原住民為榮，要為原住民爭價值、爭尊嚴，希望大家共同打拼，創造台灣音樂的日光大道；李奕青則表示，雖然父親已過世10年，但「我們懷抱藝術的夢想不會改變」，希望這片夢土能持續灌溉下去。

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李泰祥兒子李奕青及媳婦林芊君出席展覽開幕。（記者凌美雪攝）

策展人張忘則表示，李泰祥生病期間曾經覺得好像大家都快忘記他了，但事實證明，其實熟悉他的人都沒有忘記他，尤其在某些世代的人，只要聽到音符就可以想到「那是李泰祥的音樂」。但是年輕一代的人，有很多不認識李泰祥，希望此次特展，能讓李泰祥的音樂不被大家忘記。

1981年獲第18屆金馬獎最佳原作音樂獎獎座。（記者凌美雪攝）



展覽內容耙梳李泰祥音樂生涯與成就，除各種成就獎項的獎杯與獎座，還有他配樂的電影、以及經典名曲隨選聆賞，以及特別打造的沉浸式音樂體驗。此外，還有李泰祥的樂譜手稿、照片及相關文物等，包括中學時就曾拿小提琴比賽冠軍、還曾經是北市交小提琴首席，當過交響樂團音樂會指揮的宣傳品等；還有作家三毛抄寫〈一條日光大道〉歌詞的手稿，以及許多合作歌手的唱片封面與珍貴的照片，都喚起很多人的回憶。展期至7月17日。

重要新聞剪報展示了李泰祥熱情浪漫的藝術家性格。（記者凌美雪攝）

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