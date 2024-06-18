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藝文 > 品風格 > 品味生活

台灣新鮮直送 橘色惡魔超萌影片喊「吃芒果」 被讚：太可愛了

2024/06/18 21:03

橘色惡魔全程華語搭配手寫字喊「很開心」。（翻攝自影片）

〔記者凌美雪／台北報導〕「橘色惡魔」和「翡翠騎士」先後受邀來台表演，每次都大受歡迎，但因為季節不逢時，每次都無法滿足「吃芒果」的願望，因此，文化總會近期安排新鮮直送屏東的愛文芒果到日本，昨（17）日順利送達學校，同學們收到後驚喜不已，立刻錄影表達感謝，文總於今天公布在臉書，橘色惡魔全程華語搭配手寫字喊「很開心」、「吃芒果」，萌樣讓人忍不住讚：「太可愛了」。

橘色惡魔開心喊：「吃芒果」。（翻攝自影片）

文化總會秘書長李厚慶表示，同學們許下的心願，文總一直放在心上。今年芒果季開始後，便馬上訂購、冷藏空運，經過嚴格檢疫後，送到同學們手上，希望在日本的他們，也能感受到台灣的夏天。

翡翠騎士也錄影片感謝文總送台灣芒果。（翻攝自影片）

橘色惡魔在影片中說：「我們非常喜歡芒果，很開心！」並表示還想再來台灣。李厚慶則透露，未來文總與日本東京農業大學第二高校吹奏樂部、京都橘高等學校吹奏樂部，還會有更多合作，期待台日友情長長久久。

影片詳情可詢文總臉書（https://www.facebook.com/GACCTW）。

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