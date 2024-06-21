文化幣最會錢滾錢案例曝 另有邀請碼1人邀到216人多賺逾2千

文化幣自去年啟用至今滿1年，許多年輕人發揮創意精打細算使用，錢滾錢用到極致。（記者凌美雪攝）

〔記者凌美雪／台北報導〕112年度文化幣進入倒數10天領用期，文化部除呼籲趕快領用，相關統計數據也值得符合領用資格的青年參考。

根據文化部最新統計數據可知，截至目前為止，最善用優惠與回饋以達到錢滾錢的案例出現在花蓮，一位同時符合112、113年文化幣領取資格，還外加花蓮振興文化幣的青年，完成領取，總共3600點文化幣，之後全部用於花蓮的獨立書店，享2點送1點，共享1800點回饋，又幸運抽中850點，等同拿了文化幣6250點。

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花蓮振興文化幣限定花蓮使用，帶動當地藝文消費。（文化部提供）

另有同時符合112、113年文化幣領取資格者，將2400點全部用在青年席位，依購買表演票券贈100點的活動，獲得1200點回饋，又幸運中獎300點，等於拿了5100點文化幣。

至於被年輕人視為比人緣的「邀請碼」，只要邀請2名尚未領用者成功領文化幣，先獲贈30點，之後每邀請1名，再獲得10點，回饋無上限的活動，目前累積人數最多的，共成功邀請到216個新朋友，額外賺到2170點文化幣。

善用邀請碼，累積點數也很可觀。（文化部提供）

統計數據中也發現，有4位年輕人用2400點的文化幣，體驗了10種藝文活動，包含買書、逛博物館、美術館、地方文化館、看國片、買唱片、逛展會市集、支持文創IP商品等等，幾乎涵蓋所有文化幣使用範圍，可說是把文化幣用到最極致的案例。

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