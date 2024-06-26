阿比百樂團主唱、客家知名創作歌手黃鎮炘與幼兒園學童，在開幕活動中一起演唱客語歌。（記者歐素美攝）

〔記者歐素美／台中報導〕「九庄媽過爐遶境」懷舊照片展，即日起至7月31日在台中市新社區公所藝文走廊展出！今（26）天舉行開幕活動，特別邀請在地客語薪傳師、閩南語老師用客語、台語同步介紹新社歷史，讓大家更了解在地文化歷史。台中市客家事務委員會主委江俊龍表示，九庄媽具有200多年歷史，今天邀請歷任20多位爐主團圓，見證歷史，並頒給薪傳新社九庄媽文化證書，以象徵客家庄團結和諧的精神。

台中市客委會主委江俊龍表示，新社九庄媽文化是台灣每年最早舉行的媽祖遶境活動，每年大年初三至初五，媽祖會指定其中一天到各地展開遶境。新社九庄媽歷史超過200年，遶境歷史也有100多年，保佑新社區民出入平安、風調雨順，經濟作物都能發展得很好，各種建設蓬勃，所以新社居民非常地感念。

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江俊龍說，今天由台中市客委會與在地社團舉辦「九庄媽過爐遶境」懷舊照片展，邀請到20多位歷屆爐主回來大團圓，大家都非常的激動開心，這些爐主原本可能並不相識，透過今天的場合相聚在這起，象徵客家庄大家團結和諧的精神。

「九庄媽過爐遶境」懷舊照片展， 即日起至7月底在新社公所展出。（記者歐素美攝）

這次共展出100幅老照片，因照片數量非常多，主辦單位要分成兩梯次展出，今天的驚喜就是在地的老師寫了一首新社歷史歌，用閩南語及客語朗讀新社的詩歌，把從清朝到現在的新社開發歷史寫得非常完整，具有代表性及意義。歡迎大家抽空在7月底前，到新社區公所參觀老照片懷舊展。

台中市新社區九庄媽文化協會表示，新社是台中市客家文化的重點發展區域，承載著豐富的歷史與文化。「九庄媽過爐遶境」是新社區客家人移墾信仰的代表，是新社客庄最重要的宗教信仰，象徵著當地居民對於傳統信仰與文化的深厚情感。這次照片展是由該會多年蒐集而來，這些珍貴的照片不僅見證了過去的時光，更成為連結當地居民與歷史的紐帶。

台中市新社區九庄媽文化協會希望透過這次展覽活動，讓當地居民再次感受並回憶過去，喚起對家鄉記憶的共鳴，也讓年輕一輩瞭解和珍惜自己的根源。

今天開幕活動，客家知名創作歌手黃鎮炘老師（阿比百樂團主唱），並與幼兒園學童，一起演唱及表演客家歌曲。

台中市客委會主委江俊龍頒發薪傳新社九庄媽文化證書，給歷屆爐主。（記者歐素美攝）

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