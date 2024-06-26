（影音）萌呆「135巡道車」闖羊肉爐大道！差點發生悲劇

金黃色稻田與行駛在糖鐵綠道的135巡道車。（照片由陳朝強提供）

〔記者顏宏駿／彰化報導〕鐵道迷陳朝強成功修復「台糖135巡道車」，讓這部年逾70歲的柴油客車轉骨，擄獲許多鐵道迷的心。為了行銷彰化觀光，它今天（26）獲准在俗稱「羊肉爐大道」的糖鐵國家綠道行駛，沿途金黃色的稻田搭配綠樹廊道，外型萌呆的135巡道車，再度風光行駛於鐵道上，只是部分路段的軌距寬度不一，差點發生「出軌」的意外。

這是糖鐵國家綠道開放以來，溪州、埤頭段首度有火車行駛其間，共有20多位鐵道迷參與盛會。135巡道車一早從社頭載運到明道大學旁的鐵道，吊車緩緩放上鐵道上，柴油啟用的135巡道車，以時速不到20公里的速度慢慢行駛，但因為這裡部分鐵道早年曾被拆除，糖道綠道重建時只是呈現「意象」，以致軌距寬度不一，135巡道車差點「踩雷」，發現出軌悲劇，駕駛小心翼翼行駛，把速度降到時速10公里，完成這趟「重回鐵道」任務。

請繼續往下閱讀...

金黃色稻田與行駛在糖鐵綠道的135巡道車。（照片由陳朝強提供）

陳朝強說，糖鐵國家綠道就是昔日溪湖糖廠和溪州糖廠之間載運甘蔗的鐵道，沿途盡是稻田、菜園和綠樹，彰化縣府爭取經費把它打造為自行車觀光大道，今135巡道車首度行駛其間，讓老一輩人憶及昔日載運甘蔗的時光，也讓大家認識昔日的「彰化甘蔗大道」。

他說，看到行駛在鐵道上的135巡道車，感覺它「活過來」，他衷心希望這條連結溪湖與溪州的廊道，有機會可以行駛觀光火車，成為南彰化吸引觀光客的亮點。

鐵道迷詹學強說，很難想像135巡道車已經70歲，當初它原本報廢被丟到資源回收廠，但經過陳朝強等人的搶救，如今賦予它新的生命，看到它行駛在軌道上，心裡滿滿的悸動。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法