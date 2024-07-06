穿越迷霧森林、觀賞熱情森巴舞 九族今夏嗨翻日月潭

今夏來九族文化村欣賞熱情森巴女郎舞蹈，感受有如在巴西度假的樂趣。（九族文化村提供）

〔記者周幸叡／台北報導〕今夏九族文化村推出一系列清涼消暑活動「Wow！清涼大樂冰」，從文青派到動感派遊客統統都收編，吸引大家在橙色警示頻頻的炎熱天，步出冷氣房，清涼走讀日月潭，而且不用出國，就能感受有如在西班牙、巴西度假的樂趣。

搭乘纜車從空中眺望日月潭周遭，看見不一樣的日月潭風光。（記者周幸叡攝）

迎接暑假人潮，九族文化村從暑假到9月1日前，門票各票種優惠490元起（詳詢九族文化村官網），不僅再送日月潭纜車搭乘，還加送大家樂抽獎，好吃、好玩的獎品中獎機率97%，同時又推出水立方「穿泳裝送200」活動，只要穿泳裝到水立方報到，即可獲得200元消費券，兒童則可領取100元消費券。

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九族文化村提供眾多讓親子歡樂度假的完善設施。（九族文化村提供）

至於來到九族，應該要如何暢玩才不虛此行呢？九族文化村村企劃部經理黃瑞奇指出，放暑假，很多人不想只玩水、或是怕曬黑，他們更在意多元的玩法和清涼舒服的環境，針對這些人，九族文化村除了推薦在西班牙海岸的大漩渦、水戰船、無敵艦隊等多種知名水上消暑設施，更打造水立方數百公尺長的迷霧森林、「大樂冰市集」匯聚了各式冰品美食、結合WOW哇蛙、蛙鵝網美拍照景點，打造絕佳清涼的呷冰空間。

千變萬化的「跳跳泉」，讓大小朋友開心戲水。（九族文化村提供）

其中推出後最讓遊客驚豔，也是最具特色的是九族特別打造的迷霧森林造景，在水立方及西班牙海岸之間的森林步道別有洞天，定時噴霧的300米「水霧森林」，營造出一個涼爽又奇幻的避暑場所，在神祕的清涼森林水霧中穿梭，彷彿置身於夢境，使人流連忘返，絕對是值得拍照攝影留念之地。另外，水立方舞台旁的杉木林下走廊設有千變萬化的「跳跳泉」，有時是優雅的幻化水柱隧道，愛冒險的遊客可以從下面鑽過不會淋濕，活潑的孩子也可以跟突然噴出的地湧噴泉戲水，感受極富冒險趣味的一條沁涼小徑和「林下杉度C」的清涼快感。

歡樂世界區每天都有各種精采表演。（九族文化村提供）



愛看表演的遊客也不會失望，暑假期間的九族文化村除了最受歡迎的原住民舞蹈表演外，在歡樂世界區也加碼全新的演出。除了每天多場的火辣熱情森巴女郎舞蹈、詼諧小丑特技及泡泡秀，還有園內活力滿滿的文化工作隊帶來的清涼熱舞、水槍大戰、非洲鼓帶動唱……展示了精湛的演藝，也與觀眾進行零距離互動，增添暑期活動的娛樂性與歡樂。更多活動內容詳詢九族文化村官網。

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