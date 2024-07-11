「心象——彭俞心膠彩展」 即日起在葫蘆墩文化中心展出

彭俞心膠彩畫作品〈悠然〉，繪父親栽種的龍眼樹，凌風負雪仍雄偉佇立，散發熠熠光芒。（記者歐素美攝）

〔記者歐素美／台中報導〕台中市美術家接力展「心象——彭俞心膠彩展」，即日起至8月11日在葫蘆墩文化中心展出！葫蘆墩文化中心表示，彭俞心擅以加法疊色或減法刷洗技法，描繪林木山嶺豐富多變、斑剝肌理樣貌，營造幽微靜謐、朦朧詩意的心靈境地，傳達宇宙天地、自然萬事和諧共存的美好願景。

彭俞心畢業於東海大學美術學系研究所，曾榮獲全國美展、中部美展等佳績。

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這次展覽以「心象」為題，創作重心沉浸在自然、宇宙間，藉由意象承載心象，揮灑潛在記憶、情感和想像。作品運用光影、色彩的調和虛實變化，表達個人對於空間、環境的感受，展現幽微靜謐、朦朧詩意的心靈境地，傳達大自然與生命的和諧之美。

彭俞心生長在南投山間村落，921地震後許多景物已不復見，父親栽植的龍眼樹仍安然佇立，是她與家人回鄉時心靈的依歸，她藉由藝術創作讓童年歡樂與美好生命記憶得以存續，療癒失去的不安，海納需要撫慰的情緒。

彭俞心膠彩畫作品〈悠然〉，繪父親栽種的龍眼樹，凌風負雪仍雄偉佇立，散發熠熠光芒。（記者歐素美攝）

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