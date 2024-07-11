安定蘇厝一庄2廟燒王船 市定民俗盼升格國定

台南安定蘇厝第一代天府真護宮南瀛王船祭。（記者劉婉君攝）

〔記者劉婉君／台南報導〕台南市安定蘇厝長興宮「瘟王祭」與第一代天府真護宮南瀛「王船祭」，均為市定民俗，地方爭取升格為國定民俗，今（11）天邀請文化局與文化部官員前往了解兩廟送王醮典的歷史，文化部表示，待廟方依文化資產保存法相關規定提出後，會全力協助，

安定蘇厝長興宮瘟王祭最早推測於清乾隆37年（1772）舉辦首科送王醮典，1961年曾停辦，1970年復辦。王醮維持傳統儀式，王船由庄內人員打造，目前也保有文武陣頭，因置王箱及請王儀式、完整七朝王醮科儀、人力扛船等特色，2010年登錄為台南市市定民俗。

請繼續往下閱讀...

文化局、文化部與立委郭國文（前排右3）等人，到蘇厝長興宮及第一代天府真護宮了解送王醮典科儀。（記者劉婉君攝）

1960年，蘇厝第一代天府真護宮建立，1967年舉辦首科五朝王醮大典，形成蘇厝至2廟同1科年燒王船的特殊民俗文化現象，包括溪底請王柳營謁祖、完整五朝王醮科儀、動力永祀王船等特色，2009年登錄為市定民俗。

立法委員郭國文昨邀請文化部官員南下，希望推動台南市再多一個國家認證的無形文化資產。郭國文表示，盼能藉由國家級的保護，以無形文化資產創造出更多觀光功能，也希望文化局可以提供協助，在2個月內提出申請納入國定民俗的相關報告。

文化局及文化部均允諾，會全力協助，待廟方及市府依文資法提出申請後，將安排專案小組於下一次香科時到場現勘。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法