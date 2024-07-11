為台爭光 仙境西拉雅形象影片榮獲坎城世界影展最佳旅遊影片、AWPA國際攝錄卓越獎

仙境西拉雅影片獲得坎城世界影展最佳旅遊影片。（西拉雅管理處提供）

〔記者楊金城／台南報導〕西拉雅國家風景區管理處拍攝的〈TOUCH SIRAYA，TOUCHING TAIWAN〉影片，在6月28日榮獲「坎城世界影展」（Cannes World Film Festival）最佳旅遊影片，7月3日再獲得「AWPA國際攝錄大賽紀實類卓越獎」（AsiaWPA International Photography & Videography Competition，Documentary Video），雙喜臨門，為台灣爭光。

西拉雅管理處處長徐振能今天（11日）表示，宣傳仙境西拉雅旅遊的形象影片，邀請女星大久保麻梨子及「三金得主」（金曲、金鐘、金馬獎）陳建騏，以不同的旅遊視角合力打造此部影片，成功讓世界看到西拉雅之美，和台灣獨特的魅力所在，獲得雙影展殊榮更肯定西拉雅的美景、物產與人文精神等特色。

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西拉雅國家風景區管理處拍攝的〈TOUCH SIRAYA，TOUCHING TAIWAN〉影片之前首映。（西拉雅管理處提供）

西拉雅國家風景區擁有獨特的關子嶺泥漿溫泉、地質景觀、水庫、二寮關日出及世界最美花道之一的白河林初埤木棉道等多樣性的觀光資源，是個有豐富生態、歷史、地景相互交織而成的旅遊勝地和旅遊體驗，期盼藉由得獎影片引領遊客前往仙境西拉雅來場深度旅行，比觀眾想像的會更好玩。

西拉雅管理處說，7月31日前，遊客到官田遊客中心欣賞「TOUCH SIRAYA，TOUCHING TAIWAN」影片和攝影展，與展內最喜歡的照片合照上傳至西拉雅臉書貼文留言，即有機會獲得拍立得相機。

台南官田遊客中心舉辦「TOUCH SIRAYA，TOUCHING TAIWAN」影片和攝影展至7月底。（西拉雅管理處提供）

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