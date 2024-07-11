一日寰宇散步蒐集最新國內外旅遊情報 台北國際夏季旅展7/12世貿一館登場

2024台北國際夏季旅展將於7/12至15日，在台北世貿一館登場。（記者周幸叡攝）

〔記者周幸叡／台北報導〕逛國際旅展是快速蒐羅最新國內外旅遊情報的便捷方式，台北國際夏季旅展將於7/12至15日，在台北世貿一館登場，共有全台30個公單位（含交通部觀光署、國家風景區管理處等）、近200家廠商、近600個攤位參展，現場匯集全台品牌旅行社、郵輪船隊、五星飯店、特色民宿、縣市政府、星級餐券、美食伴手禮等各攤位一應俱全，喜愛旅遊的民眾不妨把握機會參觀，趁機規畫下一趟的旅遊。

今年台北國際夏季旅展有近600個攤位參展，民眾可趁機蒐集最新國內外旅遊情報。（記者周幸叡攝）

主辦單位表示，今年台北國際夏季旅展現場有許多超低優惠旅遊產品，例如出國萬元有找、五星人氣餐券2.7折起、住宿券1折起，暑假行程清倉促銷，以及預約秋季早鳥賞楓、SPA泡湯券等，建議民眾仔細比較，挑選出適合自己的滿意產品。此外，主辦單位更大手筆祭出多項好康活動：消費滿額出國機票天天抽、購物金/人氣餐券天天抽、旅遊周邊天天送，還有展覽期間早鳥紅包大放送，7月12至15日上午10點於世貿大廳排隊的前150名民眾，都可免費獲得紅包一份，袋袋有獎，有機會將台北寒舍艾美酒店下午茶餐券歡喜帶回家。預約免費入場的民眾，只要現場報到就可抽旅遊基金，總值高達30萬元，消費滿額再抽好禮，歡迎一起來參與最熱情的旅遊盛宴。

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台北國際夏季旅展現場有許多優惠旅遊產品，民眾不妨多方比較、選購適合自己的產品。（記者周幸叡攝）

現場的主題攤位也推出各種好康誘客：華航將舉行現場購票雙重送活動、菲律賓觀光部推出多重玩樂優惠、亞洲最大的MSC地中海郵輪榮耀號推早鳥優惠等；花蓮縣政府推出「2024永續遊花蓮-國內外四大旅遊市場獎勵方案」、連江縣政府「馬祖YABA，吾嶼輪比」推出多種限時優惠活動、農業部漁業署邀請大家探索台灣漁村、台灣休閒農業發展協會全館滿千送百贈送無上限、JetFi Mobile好禮多重送；還有極受國人喜愛的旅遊國日本，今年特設日本區，帶來2025世博吉祥物、和服時裝秀、冠軍太鼓等多項精采表演。更多相關內容及免費索票，詳詢夏季旅展官網。

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