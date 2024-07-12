中正紀念堂儀隊7月15日起移出堂體 演練時間、路線確定

中正紀念堂國軍儀隊確定自7月15日起，由蔣介石銅像大廳移至民主大道前方，分別自主堂體1樓左右兩側門沿環堂道路（大孝門西段及大忠門東段）至民主大道。（文化部提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕中正紀念堂國軍儀隊確定自7月15日起，由蔣介石銅像大廳移至民主大道前方。文化部今（12）日以新聞稿說明，國軍儀隊移出堂體後，演練仍將維持，並結合民主大道上原本夏令時間的升、降國旗儀式（早上6時、下午6時10分），以及上午9時至下午5時間的每整點，每次行進演練時間約15分鐘，讓國軍儀隊任務回歸捍衛民主自由、保障人民安全為目的。

文化部指出，「去個人崇拜」、「去威權崇拜」為現階段中正紀念堂轉型正義目標，因此，要求中正紀念堂駐防的國軍儀隊撤除原先於銅像大廳的站哨任務，回歸巡查訓練及維護場域安全的任務目的。

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調整後的儀隊禮兵巡查及訓練展示，將於每日升、降國旗，以及上午9時至下午5時間，每整點時段，由禮兵長及禮兵2員各1組，分別自主堂體1樓左右兩側門沿環堂道路（大孝門西段及大忠門東段），配合巡查至民主大道實施儀隊訓練展示，結束後返回備勤室，整體時間約15分鐘，如遇雨天則不實施巡查及訓練展示。

文化部說明，中正紀念堂國軍儀隊巡查及訓練展示勤務，是依據國防部訂頒的「國軍儀隊支援駐防特別處所實施計畫」辦理，屬國軍禮儀的特殊任務，自民國69年4月5日開館以來辦理至今。為落實中正紀念堂轉型正義任務，經與國防部溝通，並於7月4日「行政院轉型正義業務推動專案研商會議」中報告後，確認此次調整中正紀念堂國軍儀隊執行禮兵衛哨勤務執勤方式。

文化部強調，中正紀念堂的轉型正義任務將持續推進，期盼在不遺忘歷史下，繼續推動各項轉型正義工作，共同面對未來。

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