諾獎得主孟若默許丈夫性侵女兒 台灣出版社取消講座

木馬文化於臉書公布取消7月19日將舉辦的艾莉絲．孟若相關講座。（翻攝自木馬文化臉書）

〔記者董柏廷／台北報導〕2013年諾貝爾文學獎得主、已故加拿大作家艾莉絲．孟若（Alice Munro）之女史肯納（Andrea Robin Skinner）8日投書加拿大《多倫多星報》指出，兒時曾遭繼父性侵，母親知情後卻當什麼也沒發生過，繼續和繼父一起生活，引發爭論，認為孟論明知丈夫侵害女兒，卻置若罔聞感到震驚與失望。台灣出版社木馬文化原於7月19日舉辦的講座也因此決定取消。

木馬文化於臉書表示：「木馬文化原定於7/19（五）舉辦講座『遺憾，但獲得自由──讀艾莉絲．孟若〈臉〉』，由於作家孟若之女Andrea Robin Skinner近日發聲，揭露幼時遭繼父性侵（sexual assault），長年以來卻未能獲得孟若與家人的同理與幫助，造成難以平復的傷害。考量此時應是讓倖存者訴說的時間點，我們希望能先將相關討論留給真實世界中受到傷害的人們。經與講者討論，決定取消此場講座。」

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此外，木馬文化說明，原定今（12）日晚間7點的講座「你的母親不是你的母親？艾莉絲·孟若《好女人的心意》的一種讀法」，講師陳柏言原本即是要討論「母親」的相關議題，當天也會就Andrea的投書內容，與讀者一起討論文本與新聞事件，因此依照原訂時間舉行。」

孟若於2013年獲諾貝爾文學獎肯定，其作品多寫小鎮生活的愛情、生老病死與人性，尤其常討論女性在家庭與生活中做出的妥協及成長，善於描寫寫出女性不甘願的幽微情緒，在日復一日的平庸日常中被壓抑的掙扎。

如今卻遭到孟若與第一任丈夫所生的女兒安德里亞．史肯納，近日揭發自己9歲時即遭到繼父佛瑞姆林（Gerald Fremlin）性侵，且騷擾直至她青春期後才停止，她一直隱瞞直至25歲才鼓起勇氣告知孟若，然而孟若的反應卻是「與我無關」只認知為丈夫對自己的不忠，卻持續與佛雷姆林的婚姻關係。2005年史肯納指控繼父佛雷姆林惡行，佛雷姆林在公訴庭上認罪，獲判兩年緩刑。

此際討論孟若或許備受爭議。木馬文化強調，「我們相信文學的價值在於揭露幽微、矛盾，並給予讀者力量；亦深信對痛苦的同理及惡的辨正，是人性根本。此刻，願傷者得以療傷，也請關照身邊所有可能懷抱同樣痛楚的人。」

2013年諾貝爾文學獎得主、已故加拿大作家艾莉絲．孟若。（美聯社）

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