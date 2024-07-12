圓山站百年日式宿舍修復重生 感受北淡線歷史

圓山站宿舍為典型木構造日式建築，外牆為雨淋板型式及編竹夾泥牆壁體構造，基座以紅磚砌成，旁有受保護樹木。（記者林承鴻攝）

〔記者林承鴻／台北報導〕位於台北捷運圓山站2號出口旁的「鐵路局北淡線圓山站宿舍」始建於1900年代，2010年登錄為台北市歷史建築，為支線鐵道少數留存的日式建築，經2年修復工程，並媒合民間經營團隊，今（12）日重新開幕，民眾可在百年歷史建築內品嘗關東煮、屋台點心及清酒，感受北淡線歷史。

俗稱北淡線的台鐵淡水線在1901年通車、1988年走入歷史，是台灣第一條鐵道支線，後來改建為現今的捷運淡水線，也是台灣第一條由傳統鐵路改建為捷運的路線。而昔日鐵路局圓山站長宿舍約建於1900年，為典型木構造的日式宿舍，外牆為雨淋板型式及編竹夾泥牆壁體構造，基座以紅磚砌成，修復期間發現罕見的拱構造基礎。

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與會貴賓在北淡線圓山站宿舍合影。（記者林承鴻攝）

台北市政府副秘書長林哲宏說，圓山站宿舍令他想起小時候一家6口就住在這種日式建築裡，家人都團聚在一起的感覺真好。他說圓山站宿舍由公共運輸處偕同林雅萍建築師、承熙建築師事務所及鋼成營造團隊辦理調查研究及初步修復，並感謝國家住都中心及麗寶建設挹注資金。

初步修復後由公運處及文化局合作，藉由「老房子文化運動2.0」計畫引進民間團隊創意，由戴小芹建築師團隊接力，歷時2年整頓及籌備，保留歷史韻味及空間開放性，以「圓山驛」為題，讓老屋再利用並重獲新生。經營團隊也引進清酒販賣機，民眾可投幣試飲不同日本酒，再購買最喜歡的搭配關東煮。

與會貴賓化身關東煮店員及客人合影。（記者林承鴻攝）

台灣科技大學建築系教授王惠君向在場貴賓及媒體解說圓山站宿舍歷史，她說宿舍呈現日治時期鐵路職員的生活空間，歡迎大家來不只是吃東西，也見證曾經存在的北淡線。文化局及公運處希望結合現場史料及罕見的拱基礎展示，讓市民了解北淡線歷史及日式宿舍風華。戶外空間有受保護樹木庇蔭也可舉辦藝文活動，從普通的交通轉運站，轉化為兼具歷史文化與藝文氣息的節點。

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