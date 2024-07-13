高雄武德殿落成百年 宮本武藏第11代傳人劍術演武

宮本武藏創立400多年的古武道劍術演武吸引民眾目光。（記者黃佳琳攝）

〔記者黃佳琳／高雄報導〕高雄武德殿落成百年，文化局副局長簡美玲偕同日本劍聖宮本武藏第11代宗家（傳人）陳信寰及地方民代，手持象徵避邪祈福的注連繩，並安排宮本武藏創立400多年的古武道劍術演武，開放民眾體驗弓道、舞踊及太鼓等特殊文化體驗，一起為這座風華古蹟過百歲生日。

武德殿原為日治時期高雄州警察署所使用的道館，1924年落成時為警察署的劍道與柔道學習空間，二戰後交由鼓山國民學校代管，內部空間先後改為教室及教職員宿舍使用，至1999年審定為古蹟保存下來。幸運的是，雖然武德殿歷經不同管理單位而變更內部用途，但建築外觀大致維持原樣。

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2003年高市文化局成立後進行整修規劃設計，歷經一年修復，於2004年12月完工，2005年委託社團法人高雄市劍道文化促進會經營管理，為本市第一座非營利古蹟委外案例，也是全國第一座以原始功能再利用的古蹟。2016年3月起，改由高雄市政府文化局自行管理營運，迄今每年吸引近3萬人次參觀。

文化局表示，武德殿入口懸掛日本神社常見的注連繩，以作避邪和象徵神聖，入殿先見到外側方柱，暗示未修習武術前的稜角，出殿時見到的裡側圓柱，象徵鍛鍊後心性圓融；今年3月舉辦的2024國際城市劍道交流大會，吸引共10國、400位國內外劍道好手參與盛會，證明古蹟不必然是凍結式保存，持續使用才是最佳的保存方式。

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