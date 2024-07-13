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「謠言之神」入侵社群媒體！顧廣毅「水之眾神」描繪氣候變遷災難

2024/07/13 22:40

藝術家顧廣毅以氣候變遷為引，探索未來氣候災難下人性、欲望及情感的流變。「謠言之神」展區塑造虛擬角色，以短影音、貼文等方式黑色幽默嘲諷政策宣傳。（黃宏翔攝影，鳳甲美術館提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕由鳳甲美術館主辦的「水之眾神：顧廣毅個展」，邀請策展人黃又文策畫，由台灣藝術家顧廣毅，與研究氣候變遷的科學家王懌琪、王順德及台灣青年氣候聯盟合作，透過短影音與錄像等創作媒材，探討氣候變遷災難下，人性、欲望及情感的流變。即日起至9月8日在鳳甲美術館登場。

鳳甲美術館表示，「水之眾神」展是藝術家顧廣毅持續發展的計畫，是顧廣毅對於「水」相關的災難進行研究調查，透過藝術與科學、推測設計與共享社會經濟路徑（Shared Socioeconomic Pathway，SSP），提出了3個假說，想像未來社會對於水的威脅產生的3種價值觀的崇拜：資訊、武器與媒體。

「水之眾神：顧廣毅個展」展場一隅。（記者董柏廷攝）

展覽分為3個部分，分別是「科技之神｣、「武器之神」、「謠言之神」。顧廣毅認為未來將由「超級電腦」來主宰人類的未來進程，在今日的AI浪潮之下更加呼應了我們所面臨的現況，同時在極端氣候的威脅之下，人類在面對自然環境的無力，控制氣候成為天然災害攻擊武器的可能性順勢而生，基於當代生活的每個人已經和社群媒體不可分割，人們透過宰制社群媒體成為意見領袖，掌握人心與輿論風向成為掌握權力的另一種路徑。

3件作品關注透過藝術家推測的未來人類將因為環境劇烈變化，造成的不安情緒與情境，邀請觀眾對照真相與假說之間，反思自身與自然環境的關係。展覽詳詢鳳甲美術館官網。

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