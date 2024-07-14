368兒童藝術工程苗栗最終站 追「風」家族出現首位外國贊助者

「368」苗栗最終站銅鑼鄉主要贊助者Christopher Horgan。（紙風車提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕「紙風車368鄉鎮市區兒童藝術工程」第2輪進入倒數，昨（13）日晚間在銅鑼鄉完成苗栗縣最後1場演出，不僅出現首位外國贊助者，還有許多「追風家族」小孩已變父母，又帶著下一代孩子一起來看戲，談起「孩子的第一哩路」，大家都非常感動。

「368」苗栗縣自2013年8月苑裡鄉開始，到今年7月12日前往南庄鄉、13日在銅鑼鄉，共歷時11年走完全縣18鄉鎮市。其中，南庄鄉曾於14前有「319」演出過，自2007年開始長期支持紙風車的宜勝橡膠董事長「石媽媽」，得知娘家的故鄉南庄還沒完成，二話不說補滿經費促成此次「368」。

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南庄追風家族有位譚小朋友，1歲時曾看過紙風車319，之後隨著家人陸續於桃園、苗栗、台中到處看紙風車，今年譚小朋友14歲，終於看到紙風車回到南庄。（紙風車提供）

南庄鄉還有一位捐款者曾為科，因期盼家鄉的孩子可以從小就接受藝術的薰陶，從2019年至今，連續捐款「368」長達5年的時間默默支持，這次也特別到演出現場，提供餅乾給紙風車做為有獎徵答的禮物，希望讓家鄉的孩子或是外縣市來看演出的孩子，能夠看得開心，也能品嘗到南庄鄉的美味。

銅鑼鄉的演出則出現「368」首位外國朋友Christopher Horgan贊助支持。紙風車表示，Horgan是「368」發起人許燕如的友人，今年台南最終場演出時，許燕如以98歲奶媽「李招治」的名義贊助支持，美國來的Horgan透過許燕如得知紙風車巡迴全台免費表演給小朋友，看台灣這塊土地上，有一群良善的人在幫助孩子拓展藝術視野，也希望貢獻自己的一點力量。有4個孩子的Horgan說，特別喜歡這個計畫的slogan「first mile kids's smile」，希望大家都可以享受歡樂的夜晚。

「追風家族」紀家小孫女，在苗栗最終站銅鑼鄉，捐出自己的第2隻小豬撲滿，希望「368」可以一直做下去，讓更多小孩像她跟媽媽一樣，在成長路上都有紙風車的陪伴。（紙風車提供）

此外，紙風車兒童藝術工程走了18年，在全台各地也累積許多非常熱情支持的「追風家族」。比如苗栗有一家人從2008年開始接觸紙風車的演出，之後全家加入志工，和紙風車度過了16個年，如今，兩個孩子都已長大，大女兒帶著孩子來現場看演出，小女兒有空也會來現場當志工，一家三代有時候不只苗栗，連外縣市的演出也會全家參與。

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