7歲拜廟就立志「刻佛」 莊鎮銘要讓佛像成為屋宅藝術品

莊鎮銘醉心佛像雕塑。（記者洪臣宏攝）

〔記者洪臣宏／高雄報導〕莊鎮銘年輕時就獲雕塑類「免審作家」資格，他婉拒了到對岸發展機會，選擇在大社區偏僻山區從事佛像泥雕，擔心工藝技術失傳，研發水泥雕塑也可以成為吊在屋宅的藝術品，也讓佛法更貼近人們生活。

莊鎮銘說自己7歲時隨家人到大社區青雲宮參香，看到莊嚴神像內心震撼，當下就下定決心要當「刻佛師傅」，但家人認為小孩子應該專心讀書，堅決反對，他曾因跑到田地捏土製作神像，回家被打了一頓，但這並沒有打消他的志願，國中2年級因緣際會，拜台南泥雕師傅紀淵貴為師，巧的是，紀就是製作青雲宮主神像的師傅，他學了3年3個月後，進入高英工商美工科就讀。

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莊鎮銘20多歲時，連續3年獲得高縣工藝比賽雕塑類前3名，獲得「免審作家」資格，作品不須審查就可以在岡山文化中心或鳳山國父紀念館參展，也被民間公司延攬為技師，甚有人邀請他到對岸發展，遭他婉。

莊鎮銘在佛寺的佛像創作，常是參訪重點。（記者洪臣宏攝）

20多年前，莊鎮銘回到家鄉，在偏僻山區開起了工作室，他塑造的佛像、神像各有不同神韻，他說，佛像傳達的意象是「法相」，不是「人相」，重視的是神韻，跟維妙維肖的蠟像不同，高雄地區多家知名佛寺院都有莊鎮銘的創作，如仁武區古嚴寺壁雕，也成了訪客參訪重點。

莊鎮銘說，中國泥塑作品30多年前曾大舉進口，本土技師流失，隨著老師傅凋零，年輕一代沒有跟上，傳統泥塑技師已如鳳毛麟角，現在大多靠電腦繪圖、AI開模做神像，擔心這項工藝技術失傳。

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他認為佛像不應該只待在佛寺院，也可以成為屋宅內藝術品，因而研發懸掛式佛像，但這必須先克服重量問題，他說，水泥容易乾掉，每天只能跟時間賽跑，慢慢修飾，如今已減去許多重量，希望能為佛像創作提供更多思維。

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