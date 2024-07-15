把媽媽的畫「秀」在老屋上！ 彰化女兒舉辦《厝邊佇佗位》展覽

黃玉珠的塗鴉作品。（記者林良哲攝）

〔記者林良哲／彰化報導〕出身在彰化市的王鏡玲雖遠離故鄉多年，但因對雙親的想念以及出生地的緬懷，因此以自家老屋為元素，將母親在世時的塗鴉作品放大，展現在屋外牆壁上，並蒐集當地老照片陳列，希望能喚起鄉親們的記憶，將這些古老的思念，傳遞給下一代。

王鏡玲在自家老屋外牆放置母親的塗鴉作品及老照片。（記者林良哲攝）

王鏡玲目前任教於真理大學，從求學時期就已離開彰化市，但多年來無論身在何處，對於故鄉的思念總是在不能停止。其父親王燈岸早年參與黨外運動，曾參選彰化市長，力促台灣民主化進程；母親黃玉珠雖是家庭主婦，也曾參選當地福安里里長。

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在這張老照片中，為王鏡玲的母親黃玉珠（右）參選福安里里長時在車上演講，父親王燈岸（左）坐在輪椅上聆聽。（圖由王鏡玲提供）

在擔任教職後，王鏡玲開始整理父親的資料，並編寫出版《磺溪壹老人》、《磺溪少年兄》等書，記錄父親的一生的經歷。其後，她發現母親拿筆開始塗鴉，主題就是家中擺設的各種器物，就這樣隨便畫、任意塗，畫了近300張作品。

《厝邊佇佗位》第三回開幕式，不少鄰里鄉親都來參加。（圖由王鏡玲提供）

在雙親亡故之後，王鏡玲開始思索如何回顧父母親的人生及自己的成長過程。3年前，她以位於彰化市南瑤路巷內自家老房為基礎，經訪談、田野調查、整理資料等過程，開始舉辦《厝邊佇佗位》活動，希望藉此串連起厝邊頭尾情感。

《厝邊佇佗位》今年已經是第3回，除了有王鏡玲的母親之塗鴉作品外，更有鄰里們所提供的老照片，透過照片讓當年熱鬧家族合照、競選演說、婚禮、小孩嬉戲等場景「再現」，傳承著當地人們的生活及故事。

王鏡玲表示，在日治時期，彰化的仕紳經常舉辦類似活動，透過演講、音樂會和討論，讓家鄉人民積極參與地方事務，更能對自身歷史更加珍惜，她只是依循先人的傳統，希望帶給家鄉的人們思考自身的歷史，並從中找回塵封許久的記憶。

《厝邊佇佗位》活動時間從即日起到明年6月30日止，地點：彰化市南瑤路314巷9號（王鏡玲住家）及彰化市華山路41巷（福安里里長家）

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