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中正紀念堂儀隊終於走向民主大道 文化部長：1小步竟然花了44年

2024/07/15 13:57

中正紀念堂國軍儀隊今（15）日起，由蔣介石銅像大廳移至民主大道前方，吸引眾多媒體與民眾圍觀。（記者方賓照攝）

〔記者凌美雪／台北報導〕為落實轉型正義，中正紀念堂國軍儀隊今（15）日起，由蔣介石銅像大廳移至民主大道前方，移出後的首次儀隊禮兵巡查及訓練展示，於今早9點登場。文化部長李遠稍早在臉書寫道：「在解嚴37年的今天，我們被束縛了近半世紀的思想，終於正式解嚴了。」但是，「這樣的一小步，竟然花了44年」。

每逢整點時，有2組分別各有1位禮兵長及2員禮兵的組合，從主堂體兩側的門走出，環繞堂體走向民主大道。（記者方賓照攝）

新的操演路線是，每逢整點時，有2組分別各有1位禮兵長及2員禮兵的組合，從大孝門西段及大忠門東段，環繞著建築周圍走向民主大道，進行完儀隊訓練展示後，返回備勤室，全程約15分鐘，雖然烈日炎炎，仍吸引眾多民眾關注。

2組禮兵在民主大道會合後，進行訓練展示。 （記者方賓照攝）

中正紀念堂國軍儀隊禮兵演練，自1980年依據國防部訂頒的「國軍儀隊支援駐防特別處所實施計畫」辦理，也就是說，這是44年來國軍儀隊首次撤出銅像大廳，回歸巡查訓練及維護場域安全的目的。

文化部長李遠在臉書貼文有感而發指出，「這樣的一小步，竟然花了44年」。（翻攝自李遠臉書）

文化部希望在「去個人崇拜」、「去威權崇拜」的轉型正義目標下，不遺忘歷史下，並共同迎向未來。看完儀隊禮兵新的操練路線，李遠臉書寫道，「廣場吹著自由的風，天空飛過和平的鴿子，站哨的儀隊終於離開本堂，大步走向民主大道，捍衛自由民主的體制。」

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