轉型正義跨出第1步後 蔣介石銅像大廳換人維安

銅像大廳自即日起改由保全負責。（記者方賓照攝）

〔記者凌美雪／台北報導〕中正紀念堂國軍儀隊今日正式由蔣介石銅像大廳移出，雖然不再有國軍站哨與禮兵巡查操練，但一早還是有很多遊客客進入銅像大廳參觀與拍照，做為文化觀光景點，銅像大廳自今天起與展館內其他空間一樣，全館安全維護統一由保全負責。

隨著儀隊撤出，有民眾肯定轉型正義終於跨出第1步，但也有民眾對於銅像大廳的現況與未來有很多想像。由於蔣介石銅像高6.3公尺，全重約21.25公噸，堂體本身又是古蹟，使轉型正義的處置可能性難度偏高，這也是為何先撤出儀隊，而不是撤出銅像。

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國軍儀隊正式由蔣介石銅像大廳移出後，中正紀念堂轉型正義的下一步依舊備受關注。（記者方賓照攝）

文化部表示，為落實促進轉型正義委員會總結報告賦予文化部中正紀念堂轉型正義任務，中正紀念堂管理處除持續辦理包括「自由的靈魂VS.獨裁者－－台灣言論自由之路」常設展、優化導覽解說，同時策辦「想像中正紀念堂的100種方式」建築概念競圖成果巡迴展等，持續推動轉型正義的社會溝通工作。

而這些內容其實都與銅像大廳位於同一棟建築裡面，文化部強調，中正紀念堂的轉型正義任務將持續推進，期盼在不遺忘歷史下，繼續推動各項轉型正義工作，共同面對未來。

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