明道大學退場 蕭蕭書房 1萬2千冊藏書將返鄉

明道大學「蕭蕭書房」藏書近1萬2千冊，詩人蕭蕭（蕭水順）希望全數授捐社頭鄉立圖書館，回饋故鄉。（明道大學提供）

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣私立明道大學將於2024年7月31日退場，校園內收藏書法家陳維德等人近百幅作品，另外還有詩人蕭蕭（蕭水順）的藏書近1萬2千冊等，未來如何存放引人關注。對此明道大學表示，已通知提供作品者領回，其中陳維德的作品已陸續點交，來不及領回會先進行封存保留，蕭蕭的藏書則全數授捐社頭鄉立圖書館，回饋故鄉。

明道大學將於2024年7月31日退場，校園內收藏書法家陳維德作品、詩人蕭蕭（蕭水順）的藏書近1萬2千冊等，未來如何存放引人關注。（記者陳冠備攝）

明道大學校齡僅24年，不過校園積極推動藝文風氣，陸續建立鳳凰詩園以及追風詩牆，人文學院也邀請書法家陳維德跟詩人蕭蕭擔任講座教授，兩人同時也帶來大量作品與藏書捐贈給學校，明道大學以禮相待，在開悟大樓成立「思齊書苑」與「蕭蕭書房」，珍藏兩人作品，但隨著明道退場，兩間特色書房也伴隨走入歷史。

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明道大學「蕭蕭書房」曾是學生研究討論、寫報告、寫論文的好地方。（明道大學提供）

明道大學秘書長林勤敏表示，「思齊書苑」與「蕭蕭書房」不僅是兩位教授的工作室，也是學生研究討論、寫報告、寫論文的好地方，近日有文學院學生幫忙整理「蕭蕭書房」時還落淚，回憶曾在這片書海中學習而百感交集，今日博士班應屆畢業生林雲英，回學校領取博士學位證書，也特地至陳維德教授的作品前合影留念。

書法家陳維德教授在明道大學的作品已陸續點交歸還。（明道大學提供）

明道大學表示，離退場日仍有兩週，不過「思齊書苑」與「蕭蕭書房」都已在近日清空，其中陳維德教授在書苑的作品已點交歸還，擺設校園內作品也會陸續點交，而蕭蕭書房藏書近1萬2千冊，量體龐大，蕭蕭教授希望將這些藏書繼續在外散播知識，最後決定將這些藏書帶回故鄉社頭，全數授捐給社頭鄉立圖書館，回饋家鄉。

明道大學也說，校園或大樓內擺設近百幅書法及畫作，大多是校方聘請的教授所提供，皆已通知在退場日前領回，若來不及領回者，校方也會進行封存保留，鳳凰詩園以及追風詩牆都屬於校園一部分，將完整留給接收單位。

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