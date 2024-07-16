第48屆金鼎獎入圍名單揭曉！多元主題展現出版高度自由

文化部公布第48屆金鼎獎入圍名單，預計於8月初公布得獎名單，並於9月辦理頒獎典禮。（文化部提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕文化部今（16）日公布第48屆金鼎獎入圍名單，本屆共計1,403件報名，歷經初審及複審後，共有101件作品入圍，預計於8月初公布得獎名單，並於9月辦理頒獎典禮。

評審團表示，本屆圖書類入圍作品題材殊異而多元，涵蓋人文歷史、自然誌、報導文學、報導攝影、知識科普等不同領域；圖書插畫多有細膩且不落俗套的作品，或有實驗性極強但獨具詩意之作；圖書編輯入圍作品則展現編者的想像力、企劃力及對議題思考的高度成熟與細緻提問，充分體現臺灣出版市場的高度自由性，以及出版人深耕多元主題的實力與活力。

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雜誌類方面，入圍兒童及少年類雜誌的主題相當活潑、多元；財經時事類選材廣泛，包含AI、詐騙、能源等重要議題；專題報導類深入調查個案，以極佳敘事技巧揭露真相，警示大眾，發揮社會影響力；人文藝術類則分別定位於電影、文學與生活、歷史，整體具高水準表現。

數位出版類方面，則有文學、新聞、深度報導、生態和親子等多元類別，豐富且充分地展現優質內容、設計美感、視聽效果及操作的便利性，呈現新科技在臺灣出版業整合下的成果。

政府出版品類方面，無論在內容、設計、攝影上都顯現臺灣於「在地化」與「國際化」深度上的雙重進步，串連土地的文學、藝術與歷史，兼具專業深度、親和力與閱讀趣味，樂見公部門、作者與編輯團隊相互信任、通力合作，才能打造出這樣精彩的成果。

文化部表示，金鼎獎過去由評審團從參賽出版品中分別選出得獎名單與優良出版品推薦名單後，一次性公佈，今年調整為公佈入圍名單、得獎名單2階段辦理，提早公布入圍名單，方便業者提前宣傳。文化部後續將廣邀學校、圖書館、書店等相關單位辦理獲選書展，結合網路社群行銷、線上線下推廣活動等加強宣傳獲選好書，相關資訊詳詢金鼎獎官網與粉絲專頁。

第48屆金鼎獎入圍名單

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