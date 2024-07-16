斥資上億元修復 斗六真一寺2027年齋教建築風華重現

斗六真一寺修復工程開工，縣長張麗善（左四）等人象徵性持金錘敲牆面，祈求工程順利，預計2027年8月完工。（記者黃淑莉攝）

〔記者黃淑莉／雲林報導〕等了14年雲林縣定古蹟斗六真一寺修復工程今（16）日開工，總經費1億多萬元，預計2027年8月完工。雲林縣府文化觀光處長陳璧君指出，期盼透過修復讓古蹟可以長久保存，同時也讓民眾認識更多地方人文歷史及工藝藝術美學。

今天開工由縣長張麗善、文觀處長陳璧君及多位地方民代、真一寺董事長程重勳等人，手持金錘象徵性在寺內外牆敲打，程重勳激動感謝各界協助讓真一寺修復工程順利開工，未來寺方也會盡全力協助讓工程能如期完工，為地方歷史文化盡一份心力。

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雲林縣定古蹟斗六真一寺木造結構損毀嚴重，修復工程總經費1億多萬元，預計2027年8月完工。（記者黃淑莉攝）

張麗善表示，斗六真一寺地方俗稱「菜堂」，屬中部地區罕見的傳統齋教建築，在地方人士積極爭取之下斗六真一寺保留，縣府並於2010年公告為縣定古蹟，但修復工作一直沒進展，直到2020年縣府著手規劃設計並向中央爭取經費，文化部在去年7月核定修復經費1億650萬元，今天終於開工，這過程感謝很多人的幫忙。

陳璧君說，斗六真一寺最早創建於1860年在斗六圓環附近，現址是在1936年重建，是斗六唯一的縣定古蹟寺廟，見證龍華教及先天教2派齋教融合的歷史發展，也是許多斗六人共同的記憶跟回憶，透過修復讓古蹟永續保留，也讓更多民眾瞭解宮寺廟不只是信仰的場域，還有很多人文歷史、工藝藝術美學。

斗六真一寺的藝術性強過結構，尤其梁柱上的飛龍插角（雀替）及垂花是鏤空，十分特別。（記者黃淑莉攝）斗六真一寺的藝術性強過結構，尤其梁柱上的飛龍插角（雀替）及垂花是鏤空，十分特別。（記者黃淑莉攝）

建築師陳柏宏指出，斗六真一寺是「菜堂」，不像一般寺廟有很精緻的剪黏、彩繪、木作及結構，但其藝術性強於結構，尤其飛龍雀替、垂花的雕工勝過很多大型寺廟，且十分生動，另前殿為抬梁式與RC大通的構造也十分特殊，中殿左右梢間後方保有齋教建築特有的太空房、太虛房。

此外，寺內保留劉沛、張文議、林啟文、郭田等不同時期藝師精彩的彩繪作品及「阿藤司」劉藤的剪黏及泥塑浮雕等傳統裝置藝術。

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