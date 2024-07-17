古蹟彩繪「冰裂紋」有救了！鹿港地藏王廟相隔20年再度動工

彰化縣定古蹟鹿港地藏王廟的彩繪剝落嚴重到，整個出現「冰裂紋」。（記者劉曉欣攝）

〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化縣定古蹟鹿港地藏王廟2004年才完成修復工程，2年後就逐步出現彩繪作品剝離破裂情況，處處可見「冰裂紋」，連單彩施作的木柱，都出現膨拱情況，讓古蹟失色。在文化部、縣府與廟方共同出資下，彩繪施作計畫在今天開工，預計2025年11月完工，還給古廟應該有的風采。

彰化縣定古蹟鹿港地藏王廟是鹿港地區的信仰中心之一。（記者劉曉欣攝）

鹿港地藏王廟在1999年展開修復工程，歷經5年完工才進行入火安座大典，但多處彩繪出現嚴重脫落與剝離，2017年文化部文資局會勘初步判定，當年整修有些瑕疵。

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彰化縣定古蹟鹿港地藏王廟因為彩繪嚴重脫落，啟動彩繪施作計畫。（記者劉曉欣攝）

縣長王惠美表示，樂見鹿港地藏王廟的彩繪施作計畫正式開工，這是鹿港的信仰中心之一，這次將進行包括彩繪檢測、清潔加固、修護、仿作及創作等一系列工作，希望再次展現歷史文化風華。

彰化縣定古蹟鹿港地藏王廟的彩繪剝落嚴重到，整個出現「冰裂紋」。（記者劉曉欣攝）

鹿港地藏王廟主委許森樹表示，每年農曆7月都會舉辦蘭盆拔薦法會活動，還有重現放水燈的傳統，希望彩繪工程能夠早日完成。

彰化縣定古蹟鹿港地藏王廟的彩繪剝落嚴重到，整個出現「冰裂紋」。（記者劉曉欣攝）

鹿港地藏王廟的彩繪施作計畫，總經費為1195萬元，文化部文資局補助7成、836萬元，縣府配合款約2成5、299萬元，地藏王廟管委會自籌約0.5成、60萬元。彩繪作業邀請傳統藝師潘岳雄、林傳智、李奕興與修復師賴智豪共同施作，將視剝落損壞情況進行檢測、清潔加固、修護、仿作及創作，施作期程為500個日曆天，預計2025年11月完工。

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