北投老爺客房化身劇場 《天亮前的那卡西》帶領旅人玩翻溫泉飯店

桌遊式互動劇場《天亮前的那卡西》，7月17日起於北投老爺酒店盛大開演。（北投老爺提供）

〔記者周幸叡／台北報導〕夏天入住溫泉飯店也可以很好玩！北投老爺酒店在今年夏天期間推出兩檔創意合作企畫，邀請旅人玩翻溫泉飯店，體驗嶄新樂趣。即日起至8月11日每週三至週日，北投老爺將桌遊式互動劇場《天亮前的那卡西》完整搬到客房內演出，旅人將化身劇中一角，在與演員的互動中，體驗劇場的魅力。此外，8月1日起至10月31日，北投老爺更攜手由5位圖文作家組成的遊戲實況IP「玩什麼鬼啦」，打造可愛又充滿趣味的「鬼寶寶謎蹤」實境解謎體驗住房專案，其中實境解謎客房每日限量販售，入住即贈專屬下午茶、插畫房卡與客房佈置，破解所有謎題還有驚喜小禮！不論是化身劇場角色，還是在客房內享受解謎樂趣，旅人都能感受夏日出遊的美好與精采。

北投老爺客房化身劇場舞台，帶領觀眾穿越歷史時空。（北投老爺提供）

《天亮前的那卡西》邁入演出第3年，以原班演出人馬、全新設計的遊戲規則與結局呈現給所有劇迷。（北投老爺提供）

今年夏天炎熱，北投老爺酒店特別為住宿客帶來全新旅遊體驗，將客房變身成由「山峸製作設計」與「貪食德工作室」聯手打造的北投定目劇《天亮前的那卡西》的演出空間。劇場靈感來自著名桌遊《山中小屋》，觀眾將化身劇中角色，透過棋子、圖紙、卡牌與演員的互動，體驗一場兼具戲劇和桌遊性質的演出。本劇榮獲2023年第22屆台新藝術獎表演藝術類第四季提名與2024年台北市文化局補助，今年邁入演出第3年，以原班演出人馬、全新設計的遊戲規則與結局，帶領觀眾深入飯店客房，穿梭歷史回到北投鎏光溢彩的70年代，一起蒐證及調查發生在北投溫泉飯店的離奇故事。每位觀眾的選擇將影響劇情的發展，調查結果將一步步導致故事產生分歧，迎來不同的結局。觀眾不僅能享受解謎樂趣，也能沉浸在生動多變的劇情中。《天亮前的那卡西》自7月17日至8月11日止，共演出32場，每場限額10名。為了讓旅人充分享受演出，北投老爺同步推出住宿加購優惠，演出當日憑票根再享飯店調酒買一送一。

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入住實境解謎房即贈每人1張特製可愛插畫房卡。（北投老爺提供）

此外，近年實境遊戲蔚為流行，北投老爺酒店獨有的「密室逃脫」體驗活動更是廣受旅人歡迎，此次推陳出新，攜手人氣遊戲實況IP「玩什麼鬼啦」打造「鬼寶寶謎蹤」住房專案，讓解謎體驗再升級。「玩什麼鬼啦」是由5位圖文作家阿啾、鹿人、啾啾妹、辛卡米克、阿誠及其夥伴學長、小慢、泰泰組成的遊戲實況IP，此次聯名精心打造4個謎題，內容與客房、酒吧、餐廳的環境物件緊密相連，讓旅人在飯店各處都能享受遊戲樂趣。

實境解謎房入住獨享插畫房卡與客房佈置，破解所有謎題還有驚喜小禮。（北投老爺提供）

8月1日起至10月31日，預訂「鬼寶寶謎蹤」住房專案即贈「鬼寶寶呷甜下午茶」，讓旅客在解謎的過程補充能量。其中實境解謎房每日限量3間，入住獨享多項專屬好康，包含充滿IP可愛圖像的客房佈置、實境解謎遊戲體驗、解謎成功小獎品及特製插畫房卡，還能獲得鬼寶寶好眠床尾巾抽獎資格。更多活動相關內容詳詢北投老爺官網。

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