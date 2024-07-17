才預購就秒殺！蒂妲．史雲頓《親愛的帕索里尼》千餘張票1分鐘內完售

蒂妲．史雲頓穿著帕索里尼電影《馬太福音》中角色希律底服裝演出。（北藝中心提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕由台北表演藝術中心主辦的2024台北藝術節，邀請英國知名演員蒂妲．史雲頓（Tilda Swinton）與時尚歷史學家奧利維耶．薩亞（Olivier Saillard）合作推出的作品《親愛的帕索里尼》（Embodying Pasolini），將於8月23至25日演出。今（17）日中午開放會員預購，瞬間完售「秒殺」。

北藝中心表示，《親愛的帕索里尼》（Embodying Pasolini）預購訊息發布後造成轟動，今日開放售票，全部1832張票券，1分鐘內完售，足見蒂妲．史雲頓受歡迎的程度。《親愛的帕索里尼》2021年在奧利維耶・薩亞（Olivier Saillard）與英國演員蒂妲・史雲頓（Tilda Swinton）合作下催生。讓義大利傳奇電影導演帕索里尼（Pier Paolo Pasolini）與達尼羅・多納蒂（Danilo Donati）的戲服創作創作，在塵封多年後，重新啟揭這些封藏的華麗戲服，以呼應隔年帕索里尼百年冥誕的到來。演出後在義大利、法國、希臘引起熱烈迴響。

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奧利維耶・薩亞正協助蒂妲・史雲頓穿著電影《馬太福音》中大希律王的角色服裝。（北藝中心提供）

​帕索里尼是一位從文學跨入影像創作的多才作家，他不僅是散文作家、詩人、劇作家、評論家，更是一位影像創作者。他深知文學與電影之間的關係不僅是媒材的轉換，更是創造性的互補。影像有著文字的衝撞力，成為超越語言的工具。北藝中心表示，​藉此機會，以《親愛的帕索里尼》演出為題環繞帕索里尼，安排3部電影特映，包含《伊底帕斯王》、《索多瑪120天》、《美麗佳人歐蘭朵》以及相關講座，邀請沒搶到《親愛的帕索里尼》票的觀眾，可以透過電影與講座再次深入理解義大利名導作品，以及體驗《親愛的帕索里尼》演出的概念。詳情請洽北藝中心官網與官方臉書。

▍電影特映 ——

​■ 伊底帕斯王｜https://tpacperformance.org/EP_Oedipus

■ 索多瑪120天｜https://tpacperformance.org/ep_Sal

■ 美麗佳人歐蘭朵｜https://tpacperformance.org/EP_Orlando

​​▍北藝人物講座 ——

■ 悖德與異端：帕索里尼的電影美學 —— 楊元鈴⮕ https://www.surveycake.com/s/wk836

■ 演員進入角色的儀式—談電影《索多瑪120天》的服裝造型設計 —— 黃文英⮕https://www.surveycake.com/s/voxLV

■ 從平行到交集，從影展到現在：蒂妲史雲頓、帕索里尼與台灣 —— 聞天祥⮕ https://www.surveycake.com/s/NGN9o

■ 神話及其挑釁 ── 帕索里尼的劇場實踐 —— 鴻鴻 ​ ⮕ https://www.surveycake.com/s/e02BB

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