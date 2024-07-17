突破10萬人次！張立人擊敗甘露水 「戰鬥之城．終」站上北師美人氣TOP１

「戰鬥之城．終」開展至今參觀人次已突破10萬人，每天都有排隊人龍湧現。（北師美提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕北師美術館5月推出藝術家張立人歷時14年的個展「戰鬥之城．終」，展期至本週日。北師美術館表示，自開展至今，觀展人數持續飆升，逢假日時，未開館就有民眾在外大排長龍等待候補入場，截至今日參觀人次已突破10萬人，打敗歷來人氣最高、展出黃土水雕塑作品〈甘露水〉的「光－台灣文化的啟蒙與自覺」展。

「戰鬥之城．終」自開展至今，觀展人數持續飆升，逢假日時，未開館就有民眾在外大排長龍等待候補入場。（北師美提供）

張立人以個人生命為敘事，以類舞台劇的方式於現實世界搭建場景，從無到有創建一座繁複而龐雜的迷宮。「戰鬥之城．終」匯集完整「戰鬥之城」系列作品，包含錄像裝置、漫畫、模型、拍攝場景、道具及分鏡手稿等百餘件展品。此系列作是自2010年創作後首次完整展出，透過張立人打造的舞台場景、角色刻畫及人物命運的敘事，建構出介於想像與現實之間的虛擬世界，直探藝術創作的本質與藝術家的命運。

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張立人，〈戰鬥之城：場景模型〉細節照，複合媒材，2012-2018。（記者董柏廷攝）

張立人作品汲取並挪用漫畫、電影、動畫、影視媒體等大眾文化的形式及元素，仿擬舞台劇的方式於現實世界搭建場景，他更集編劇、操偶、美術場景建置、拍攝、剪輯、配音等角色於一身，完成每件作品。

「戰鬥之城．終」為北師美術館推出「作夢計畫Dreamin MoNTUE」第4屆得主，該計畫自2015年起向國際展開徵件，2年1度，透過美術館專業資源與協助，支持新世代創作者。迎接「作夢計畫Dreamin’ MoNTUE」計畫10周年，為反映物價上漲及實際製作成本，展演製作經費也提升至新台幣100萬元。邀請20歲至40歲之個人或團體（其成員需三分之一為20至40歲），提出具實驗性、跨領域的藝術創作計畫投件，即日起徵件至9月30日。徵件簡章詳詢：https://reurl.cc/AjLLZe 。

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