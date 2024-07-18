15年打造金門坑道音樂節場場秒殺 張正傑曝關鍵

金門坑道音樂節將於10月12、13日舉辦6場次，明（19）日下午2點搶票。（弦外之音、金門國家公園管理處提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕金門坑道音樂節自2009年開辦至今邁入第16年，今年將於10月12、13日舉辦6場次，並自明（19）日下午2點起，在OPENTIX售票系統啟售。為此，交遊廣闊的音樂總監張正傑，今天電話接不完，一堆好友來問有沒有辦法代購，讓愛莫能助的張正傑頗尷尬，因為受限於場地，每場頂多200多人，每年開賣都幾乎在2分鐘內完售。

16年來，除了坑道不變之外，節目年年推陳出新，今年的創舉是，特別邀請國際大賽首獎常勝軍的台灣新銳作曲家林佳瑩、詩人向陽，分別為金門坑道量身打造新曲與詩作首演。貫穿全場的弦樂四重奏，由本身也是大提琴家的張正傑，偕同小提琴家暨指揮家林天吉、小提琴家歐之瑀及中提琴家徐曉虹擔綱，此外，還邀請前台北市立國樂團二胡首席王瀅絜、台灣知名男中音林政勳、旅歐女高音賴珏妤共同演出。

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談到為何16年來坑道不變？張正傑說，這也是音樂節能成為搶手品牌的關鍵之一。因為每個坑道的自然條件不一，單一出入口容易造成聲音的雜亂反響，太多出入口也不理想，而音樂節選定的「翟山坑道」，是一進一出，兩個出入口，當承載著音樂的小船划過坑道，上面不規則的花崗岩，與水面的吸音效果，成為優良的天然音場。

考量音效質感與船隻承載量，每年演出卡司大約都在6人左右，張正傑透露，最適合坑道內演出的是弦樂與人聲，但他盡可能在搭配上做更細膩創新的嘗試，比如去年擊樂家吳珮菁把小木琴搬上船，京劇名家朱陸豪展現聲音與身段絕技，歌仔戲國寶廖瓊枝無可取代的唱功等，都為音樂節留下好口碑。

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