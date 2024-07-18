2024台文基地作家駐村結果公布 名單橫跨台港日荷越捷星英美澳加11國

獲選作家可入駐台文基地「繆思苑」。（台文館提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕由國立台文學館辦理的2024台灣文學基地作家駐村，今日公布甄選結果，包含林宇軒、廖惟宇、蔡易澄等橫跨11國，共16位作家。8月起將陸續入駐位於台北的台灣文學基地，在溫潤舒適的日式宿舍「繆思苑」展開創作，駐村期間亦將舉辦交流活動，與民眾探索文學跨域的邊界。

2024台灣文學基地作家駐村獲選名單。（台文館提供）

評審表示，在深具歷史感的建築中，無論國內或國際作家，皆能透過駐村寫作尋覓「台灣」與自身的聯繫，十足珍貴。如繪本家吉田瑠美，因其祖父來自台灣而將台灣視為最重要的根源，計畫以在臺灣的生活經驗展開寫作；母親為臺灣籍的Hilda Hoy，幼時曾在臺居住十餘年，希望將駐村期間的創作獻給和自己一樣，具有多重族裔與移民經驗的讀者；而作家林宇軒、廖惟宇，直接以駐村地點臺文基地作為書寫題材，期待從空間出發，開創更多文學詮釋與轉譯的可能性。

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台文館表示，本年度駐村作家甄選投件共54件，為歷來最高，包括34位國際作家，比例近三分之二。經委員評選出16位正取者，包括3位國內、13位國際作家，國內作家林宇軒、廖惟宇及蔡易澄；國際作家包括香港籍的韓麗珠及望日、日本籍的吉田瑠美、荷蘭籍的Annelous STIGGELBOUT、加拿大籍的Hilda Hoy及Scott E. Simon、美國籍的Lilith Acadia、捷克籍的Radka Denemarková及包捷、新加坡籍的O Thiam Chin、越南籍的Tran Minh Hop、英國籍的Hannah Stevens與Will Buckingham、澳洲籍的史峻等人，將於今年8月起陸續入駐位於台北的台灣文學基地，在「繆思苑」展開創作。駐村期間也透過交流活動，讓民眾親臨文學創意萌發的現場，探索文學跨域的邊界。活動詳洽台文基地官網及臉書粉絲專頁。

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