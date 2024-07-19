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藝文 > 品風格 > 吃遊聯盟

暑假親子藝術探索之旅 台北凱達推「追光．旅程」住房專案

2024/07/19 18:07

台北凱達大飯店攜手「teamLab共創！未來園」展覽推出「追光．旅程」，歡迎親子一同感受沉浸式藝術體驗。（台北凱達大飯店提供）

〔記者周幸叡／台北報導〕暑假是親子出遊好時機，想與孩子來場藝術行旅，台北凱達大飯店攜手「teamLab共創！未來園 台北」展覽，推出「追光．旅程」住房專案，即日起至9月底，入住即贈teamLab未來園門票，凡7至8月入住再加碼贈送夾子園夾物體驗券，讓孩子們能盡情放電，爸爸媽媽也能輕鬆一夏。

台北凱達「追光．旅程」住房專案，每房加贈teamLab未來園門票。（台北凱達大飯店提供）

台北凱達大飯店表示，「teamLab共創！未來園 台北」展覽共展出10件作品，展區包含多種繽紛絢麗的互動式體驗，絕美迷幻的景色，讓人彷彿徜徉在生生不息的自然生態中，全家盡情以五感享受展覽的震撼及趣味，共創美好的暑期回憶。

入住台北凱達「美好童夢」住房專案可參加抽獎活動，有機會獲得價值萬元以上的兒童寢具用品。（台北凱達大飯店提供）

除了提供親子藝文饗宴專案，台北凱達今夏與台灣新創科技床墊品牌「SOULMATT舒寐」合作，即日起至8月31日，推出「美好童夢」住房專案，前100名訂房者加贈SOULMATT「500元商品抵用券」及抗敏助眠的「絲綢眼罩」，入住還可參加「夜達好眠」抽獎活動，有機會將總價值近兩萬元的獨家好禮帶回家，獎項包含「兒童床墊組」、「兩用涼感被」及「幼兒成長枕」等。更多相關訊息詳詢台北凱達大飯店官網。

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