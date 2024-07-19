世界級共演世新啦啦隊展絕技 西原高校行進樂隊：太厲害！

世新啦啦隊高空拋接特技，讓現場人員看傻眼。（文總提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕2024總統府音樂會將於明（20）日晚間7點登場，來自日本的世界第一，沖繩縣立西原高等學校行進樂隊受邀訪台，將攜手世新大學啦啦隊帶來「世界級」跨界共演，以行動展現台日友好，並齊心為遠征巴黎奧運的好手們加油應援。

世新啦啦隊表演各種啦啦隊絕技。（文總提供）

兩校學生今日再度共同彩排，由西原高校行進樂隊演奏，世新啦啦隊表演各種啦啦隊絕技，其中，幾次高空拋接，5、6公尺高，完美的騰空彈跳猶如彩帶般劃出各種線條，有時也像花式跳水般引人入勝，讓一旁工作人員張嘴看傻眼。

請繼續往下閱讀...

西原高校行進樂隊不僅有千變萬化的隊型，也秀了大旗的拋接美技。（文總提供）

不過，專業的西原高校行進樂隊也沒讓合作夥伴專美，不僅專注演奏，在主秀時，千變萬化的隊型，在行進間演奏游刃有餘，耍大旗也秀了熟練的拋接美技，青春無敵。

兩校相見歡，互贈禮物有點靦腆。（文總提供）

兩校相見歡，彩排後互贈禮物，世新啦啦隊贈送台灣經典零食「科學麵」，及有著台灣知名地標台北101圖案的「鑰匙圈」，西原高校行進樂隊則回贈沖繩知名糕點「琉球銘菓」及沖繩縣西原高等學校精美資料夾。

被問及看到世新啦啦隊特技表演的感想，西原高校的同學們說：太厲害！

完美的騰空彈跳有時像花式跳水般引人入勝。（文總提供）

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法