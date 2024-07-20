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（影音）基隆正濱大樓 粉紅多元藝術季登場
基隆漁會正濱大樓「粉紅藝術季」登場，芭比娃娃快閃店和藝術家粉紅創作展。（記者盧賢秀攝）
〔記者盧賢秀／基隆報導〕「基隆粉紅夏日藝術季」今天（20日）在正濱舊漁會大樓夢幻登場，有夢境打卡小屋、藝術家多元策展、芭比快閃店、名店美食市集，將藝術融合舊漁會正濱大樓歷史建築風味，喜歡芭比娃娃的粉絲或民眾，穿著粉紅服飾可享有限定小禮及優惠。
日治時期正濱舊漁會大樓，是台灣漁業發展史上重要的歷史建築之一，基隆市文化基金會今天起至8月18日，連續5個週末舉辦期間限定的「粉紅藝術季」，有粉紅夢境打卡小屋、藝術展覽、芭比快閃限定店、名店美食市集，民眾著粉紅服飾更可享有限定小禮及優惠。
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市長謝國樑表示，今年和芭比娃娃總公司合作設置快閃店，喜歡芭比的粉絲相當興奮，歡迎市民和遊客來漁會正濱大樓參觀芭比快閃店及藝術展覽，未來也將在正濱的觀光廊，打造更多資源讓基隆觀光更上一層樓。
基隆漁會正濱大樓「粉紅藝術季」登場，芭比娃娃快閃店和藝術家粉紅創作展。（記者盧賢秀攝）
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