今晚7點 總統府音樂會兩廳院廣場自由參加 直播看這裡

民眾入場相當踴躍，才6點半就快滿場。（文總提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕由總統府與中華文化總會共同主辦的「2024總統府音樂會 自由之力」，將於今（20）日晚間19時至21時在兩廳院藝文廣場舉行。藝文廣場設置3,500張座椅，開放民眾自由入場，民眾入場卡位相當踴躍，才6時30分時就只剩一些座位，文化總會表示，未能前往現場觀賞者，有許多直播管道，也可直接進入總統府官網看直播（https://www.president.gov.tw/）。

總統賴清德與副總統蕭美琴比預定時間提早到場，露出開心的笑容。（記者胡舜翔攝）

為響應即將登場的巴黎奧運，總統府音樂會首度結合奧運賽事舉行，邀請音樂人近30組、破200位表演團體、藝人共演，節目內容有古典結合現代曲風，客語歌、台語歌、華語歌、原住民族語歌，連日語歌都有，為國家代表團選手獻上台灣的加油聲，期盼「自由之力」助台灣好手一臂之力，總統府也歡迎國人齊聚欣賞、齊心應援。

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民眾不畏盛夏炎熱，全家大小到場觀賞。（記者胡舜翔攝）

今年受邀出席總統府音樂會的賓客，除了邦交國使節、駐台代表及其文化專責機構負責人外，也特別邀請歷屆奧運奪牌選手及本屆奧運參賽選手親友到場聆賞。

另於電視及網路平台全程直播，包含華視主頻道；「YouTube」總統府、文化總會；「網路」總統府官網等。

「2024總統府音樂會 自由之力」節目流程表。（文總提供）

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