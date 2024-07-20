（影音）下一站巴黎！ 總統府音樂會為奧運加油 電氣神將拚場

音樂會由將代表台灣參加文化奧運的拍謝少年、三牲獻藝與「拚場」電氣神將壓軸，下一站前往巴黎。（記者胡舜翔攝）



〔記者凌美雪／台北報導〕由總統府與中華文化總會共同主辦的「2024總統府音樂會 自由之力」，今（20）日晚間在兩廳院藝文廣場舉行。藝文廣場觀眾滿座，總統賴清德與副總統蕭美琴比預定時間提早到場，露出開心的笑容，全程與民眾一起觀賞表演。

西原高校行與世新啦啦隊展現熱舞、拋接炫技，讓現場驚呼連連，最後高舉「自由之力，邁向奧運」、「台日共好」。（記者胡舜翔攝）



為響應即將登場的巴黎奧運，總統府音樂會首度結合奧運賽事舉行，邀請音樂人近30組、破200位表演團體、藝人共演，節目內容有古典結合現代曲風，客語、台語、華語、原住民族語甚至日語歌，跨世代、跨族群、跨領域，一起唱出台灣的聲音。出席賓客除邦交國使節、各國駐台代表等，也特別邀請歷屆奧運奪牌選手及本屆奧運參賽選手親友。

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指揮楊智欽率NSYO國家青年交響樂團攜手瑞星韻律體操隊為音樂會開場。（記者胡舜翔攝）

音樂會由指揮楊智欽率NSYO國家青年交響樂團攜手瑞星韻律體操隊，以充滿活力又鼓舞人心的樂曲開場。節目設計納入許多體育概念的巧思，呼應運動員在競技時的不同階段，包含比賽開始、超越自我、擁抱挑戰、凝聚合作、榮耀自信等，期盼「自由之力」祝福台灣奧運好手們在國際賽場大放光彩。

舞炯恩與Salaw舞團的〈島嶼男孩〉，秀彩虹旗引起一陣歡呼。（記者胡舜翔攝）

裝置近千片LED的70公尺大舞台，隨節目搭配熱血運動視訊，其中有奧運國手戴姿穎、楊勇緯、郭婞淳、李洋、林昀儒的勵志金句，最後更揭示「不忘夢想，擁抱自由，就是最珍貴的力量與最大的勝利！」

陳明章的〈憾山河〉鼓舞人心。（記者胡舜翔攝）



雖然天氣炎熱，但兩廳院藝文廣場仍觀眾滿座。（記者胡舜翔攝）

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