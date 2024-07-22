乘載村民近90年回憶 古坑國小舊宿舍今修復 明年底活用空間

古坑國小舊宿舍今上午舉行修復工程開工典禮。（記者李文德攝）

〔記者李文德／雲林報導〕雲林縣古坑國小舊宿舍為日式木造建築，建於1934年（昭和9年 ），作為學校教職員宿舍，2011年被雲林縣政府登錄為縣定歷史建築。不過90年老建築早已破損不看，亟待修復。縣府獲中央補助進行修復，今天上午隆重舉行開工典禮。文觀處表示，將耗時540天完工後將做「社區共餐食堂」及「鄉土教育館」。

古坑國小舊宿舍東側建築已老舊，破損不堪。（記者李文德攝）

日治時期為推動國民教育，各地陸續成立公學校，不過古坑村當時學童還需過崁頂溪到鄰村的崁頭厝公學校就讀，因路途遙遠地方人士不斷爭取設校，最終在1934年設校並建2棟教職員宿舍，2011年登錄為縣歷史建築。

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古坑村長韓秋森表示，此地是當地長輩們的回憶，裡面許多和藹可親的老師都住在裡面，放學後經過此地都會跟老師打招呼。

古坑國小舊宿舍西側建築，已經嚴重坍塌毀損。（記者李文德攝）

不過隨著時間推進，教職員入住需求降低，宿舍逐漸無人使用，甚至閒置超過30年之久，東側宿舍已破損不堪，甚至西側建築已經整體毀損，地方期盼修復。縣府透過中央補助約3684萬、自籌1579萬左右修復。今上午隆重舉行開工典禮，縣長張麗善、副縣長謝淑亞、古坑鄉長林慧如、文觀處長陳璧君及多位地方民代出席。

縣長張麗善表示，修復工期540天預計明年底完工，屆時東棟作為古坑國中小「鄉土教育館」占地40坪，西側做為「社區共餐食堂」，積極將歷史空間活化再利用；陳璧君表示，兩棟建築屋架為傳統日式「和小屋組」，修復將「修舊如舊」重返近90年前原貌。

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