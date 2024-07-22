擠檸檬汁 別一刀兩斷

夏天來杯檸檬冰飲，深受很多人喜愛。

〔記者魏伶如／台北報導〕天氣熱，來杯檸檬飲料，酸酸甜甜滋味很多人愛，而且在家自製凍檸飲，保證天然原汁，檸檬味要多濃自己調配。想要榨出更多檸檬汁，農糧署臉書「鮮享農YA」示範了想要擠出更多檸檬汁的「多汁三部曲」。

（摘自臉書「鮮享農YA」）

1.切4刀：從三分之一處切下四個邊

2.對折擠：切下來的四個邊，對折擠出檸檬汁

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3.扭轉心：中心以擰毛巾方式扭轉

網友則提供自家做法，切開檸檬蒂頭，將叉子插進果肉轉一轉，就可擠出汁，完全不沾手，而且沒用完還可以將蒂頭蓋回去。

日本節目也曾建議，因為檸檬成長纖維的緣故，直切會比從中切半圓能擠出更多檸檬汁，顛覆大家的尋常做法。

不過擠檸檬之前，用手將整顆檸檬滾動壓一壓可以擠出更多汁，也是個小撇步。

擠完汁的檸檬，先別丟，是很好的冰箱除臭劑喔。

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