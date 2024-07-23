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（影音）台南稻草人舞團攜手南市圖 文學閱讀跨界舞蹈及聲音藝術演出
台南稻草人現代舞蹈團攜手台、日、澳籍藝術家，帶領民眾一同將文學與聲音及舞蹈結合創作，紙張也可以「演奏」，28日下午將在南市圖永康新總館成果表演。（記者劉婉君攝）
〔記者劉婉君／台南報導〕台南稻草人現代舞蹈團攜手台、日、澳籍藝術家，自5月起於台南市立圖書館永康新總館舉辦為期3個月的工作坊，帶領民眾一同從文學閱讀發想，用聲音及舞蹈創作，生活週邊的紙張、牛奶糖盒都成演奏的「樂器」，28日下午將成果表演，帶給民眾一場特別的藝術饗宴。
日本舞蹈藝術家宮北裕美Hiromi Miyakita（右）與聲音藝術家鈴木昭男Akio Suzuki（左）演出，融入台灣的垃圾車音樂。（記者劉婉君攝）
今年正值台南400，稻草人舞團以不同以往的舞蹈活動回應這個特殊的年份，與南市圖跨界合作《寂 SABI─當代身體的編織》駐館計畫，邀請「聽說Ting Shuo hear say」聲音藝術家張惠笙和Nigel Brown（澳洲籍），以及首次造訪台南的日本舞蹈藝術家宮北裕美Hiromi Miyakita與聲音藝術家鈴木昭男Akio Suzuki，針對3至85歲辦理工作坊課程，透過不同形式啟動閱讀、以舞蹈書寫、用生活中的小物件聲音創作等。
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成果表演將於28日下午2時30分，在新總館1樓大廳登場，靜態成果展覽也同步在當天展開，展出至8月25日。
台南稻草人現代舞蹈團獲選文化部「媒合演藝團隊進駐演藝場所合作」補助團隊之一，今（23）日舉辦宣傳記者會，以紙張、木條、塑膠管等伴奏搭配舞蹈，Akio Suzuki還融入台灣特有的垃圾車音樂特色，精采演出令現場聽者眼睛為之一亮。
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