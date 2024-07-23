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超大五色鳥現蹤台中中央公園 公共藝術吸睛成打卡熱點
台中中央公園超大五色鳥現蹤！創意公共藝術驚喜吸睛，周邊3顆由馬賽克裝飾的蛋形座椅充滿童趣。（圖：市府提供）
〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中的水湳中央公園有超大五色鳥現蹤！文化局最近委請藝術家吳建福創作的公共藝術，藝術家利用不鏽鋼及馬賽克，打造出高達5公尺、身長8公尺的五色鳥概念作品「綠蔭．菁菁」，五彩作品超吸睛，也成拍照打卡新景點。
文化局指出，市府積極打造美學城市，在全市各區推動公共藝術設置， 中央公園園區廣逾67公頃，引進公共藝術，讓民眾到公園運動休閒時，也感受公共藝術之美；其中新建置的「綠蔭．菁菁」公共藝術，超大五色鳥引起話題。
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藝術家吳建福以不鏽鋼及馬賽克為媒材，採用鏤空金屬支架構成，打造台灣特有種五色鳥公共藝術。（市府提供）
創作者吳建福指出，他是以台灣特有種五色鳥為概念，獨特的叫聲總能吸引人們注意，以不鏽鋼及馬賽克為媒材，採用鏤空金屬支架構成，高達5公尺、身長8公尺的大型公共藝術，期望能展現藝術與環境的共生關係。
台中中央公園五色鳥公共藝術，夜晚在燈光投射下展現不同風情。（市府提供）
作品除色彩繽紛，夜晚來臨時，另設計溫暖的黃色燈光，讓作品披上溫馨氛圍，呈現與白天截然不同的視覺感受。
另外，作品本身也具備休憩功能，通透的支架構造，讓陽光與風能穿透其中，民眾除了可以踏入作品內部欣賞藍色手工琉璃點綴的羽毛，還能坐在周邊3顆由馬賽克裝飾的蛋形座椅上休息，享受公共藝術光影之美。
文化局指出，水湳經貿園區已陸續完成14件公共藝術作品，後續還有虛擬實境AR的公共藝術，盼成為奇妙有趣的自然環境藝廊。
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