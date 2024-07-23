高雄14校美術班聯展 用畫筆描繪高雄各角落的故事

高雄14校美術班聯展23日登場！用畫筆描繪高雄各角落的故事。（高雄市教育局提供）

〔記者黃良傑／高雄報導〕2024高雄瘋藝夏系列活動「113年高雄美術班聯展」，今（23）日在旗山國小百年古蹟中山堂登場，現場展出14校美術班共156件藝術創作畫作，策展主題「美在高雄、藝創生活」，並從學生們的視角與觀點，發現高雄各角落的故事，以各式作品顛覆創意與美感生活。

高雄14校美術班聯展23日登場！用畫筆描繪高雄各角落的故事，多達156件畫作。（高雄市教育局提供）

展出畫作包含水 彩、水墨、版畫、平面設計、漫畫、縫工、複合媒材、數位創作等，都是學校美術班精選的優秀作品，歡迎民眾於7月23日起至28日止，其中嘉興國中是北高雄地區唯一國中設有美術班的學校，今年有12幅作品參展，包括書法、版畫、水墨與西畫。

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旗山國中二年級學生鍾佳妤作品「父愛」，她以水彩畫出父親在麵館工作的身影，除了表現出自己眼中的父親，也要感謝父親辛苦的將子女拉拔長大。（高市教育局提供）

畫作中還有感動的故事，旗山國中二年級學生鍾佳妤作品「父愛」，是以她自己的視角，透過水彩畫出父親在麵館工作的身影，除了表現出自己眼中的父親，也要感謝父親辛苦的將子女拉拔長大，畫中的父親身著「吊嘎背心」，尤其臉上的眼鏡，有如專業的「達人」，正趕著為客人煮麵，要將最好吃的麵端上桌給客人，在父親節快來臨前表達對父親的感謝。

三民國中美術班三年級學生吳育寰是以作品「古今鴉片」，形容現代人太過於沈迷於手機，希望以畫作提出警示之意，讓大家適時放手機找回健康；作品畫著古代的人抽著鴉片，以及現今的人們拿著手機廢寢忘食；最後有「林則徐滅鴉片」，「限制手機與上網正確使用時間」等，吳育寰說以作品強調不可過份沉迷於物，並以跨大手法借鏡歷史過去，呼籲大家關心手機成癮問題。

高雄市立美術班共有鳳西國小、林園國小、七賢國小、屏山國小、嘉興國中、壽山國中、鼓山高中、五甲國中、屏山國小、鳳山國中、三民國中、前鎮高中、旗山國中、林園高中國中部等14校，吸引許多優秀的學生就讀。

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