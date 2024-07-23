玫瑰古蹟委外爭議暫落幕 北市府與蔡瑞月文化基金會新簽3年約

玫瑰古蹟蔡瑞月舞蹈研究社的營運權，確定由蔡瑞月文化基金會繼續承辦。左起蕭渥廷（蔡瑞月基金會董事長）、文化局周蓀慧股長、蕭靜文（基金會董事）。（蔡瑞月文化基金會提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕玫瑰古蹟蔡瑞月舞蹈研究社的營運權，確定由蔡瑞月文化基金會繼續承辦，基金會今（23）日發出與台北市政府的聯合新聞稿指出，經過6月26日甄選會議及相關核定程序後，雙方再次攜手合作，並於日前完成簽約程序，契約效期自7日1日起算。

新聞稿中說明，有鑑於《文化資產保存法》第 21 條第 4 項未有實踐案例，加諸相關法律規範尚未完備，因此在預備階段，北市文化局與蔡瑞月文化基金會雙方先行簽訂了為期3年的委託經營管理契約。

請繼續往下閱讀...

蔡瑞月文化基金會表示，將持續秉持蔡瑞月的精神，透過舞蹈教育、國際交流、研究展演等多元方式，活化蔡瑞月舞蹈社。（蔡瑞月文化基金會提供）

根據雙方所簽訂的行政契約「第四十條 轉型申請」，由蔡瑞月文化基金會提出成立舞蹈實驗教育機構以及設立國際舞蹈交流研究中心的「百年蔡瑞月」營運計畫，做為推動蔡瑞月舞蹈研究社未來的發展目標；由台北市政府提供必要的行政支援及資源配合，基金會盡力落實合作營運計畫，提供市民文化藝術之公共服務。

蔡瑞月文化基金會表示，將持續秉持蔡瑞月女士「愛與人權」的精神，透過舞蹈教育、國際交流、研究展演等多元方式，活化蔡瑞月舞蹈社，使之成為孕育舞蹈人才的搖籃，並將台灣舞蹈推向國際舞台，讓世界看見台灣舞蹈之美。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法