凱米颱風影響 兩廳院演出異動、公共區域暫不開放

應凱米颱風影響，兩廳院營運異動。（兩廳院提供）（記者董柏廷攝）

〔記者董柏廷／台北報導〕因受凱米颱風影響，兩廳院表示，原訂明（25）日國家戲劇院「 國家兩廳院 X Nespresso 2024夏日爵士咖啡饗宴活動」延期至 8月26日19時30分，於國家戲劇院交誼廳演出；國家音樂廳原訂節目「織・天命—青韵50系列之三：委託創作前瞻回顧音樂會」延期至8月19日19時30分於國家音樂廳舉行，觀眾皆可持原票券入場。不克前往之觀眾可辦理全額退票。而原訂明日19時30分於演奏廳演出之「 Ting Trio演出」取消，詳細退票資訊詢節目售票頁面公告。

兩廳院公共區域、售票處、服務台、客服專線、餐飲及商店、表演藝術圖書館皆暫停開放及服務，如需歸還資料請投圖書館門口左側還書箱，若遇借閱及預約到館到期日者，歸還與取件日期將自動延至7月26日。停車場則照常開放營業。

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此外，藝文推廣廊道暨地面景觀設施工程：工程預定地現有之乙種圍籬，評估7-8月為颱風密集期，將乙種圍籬移除後改由警示帶設置，為顧及確保人身安全，警示帶圍設之施工範圍請勿靠近。

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